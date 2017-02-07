Иньеста и Бускетс смогут помочь «Барселоне» в матче с «Атлетико»

Иньеста и Бускетс пропустили несколько последних матчей из-за травм икроножной мышцы и лодыжки соответственно, однако смогли полностью преодолеть последствия повреждений.



Наставник каталонской команды обнародовал список игроков, которые могут выйти на поле в матче с «Атлетико». Это Яспер Силлессен, Хорди Масип, Херард Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Арда Туран, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Лионель Месси, Хавьер Маскерано, Пако Алькасер, Хорди Альба, Лука Динь, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Алейкс Видаль и Самуэль Юмтити.



Матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится 7 февраля. В первой игре на выезде сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:1.