Иньеста и Бускетс смогут помочь «Барселоне» в матче с «Атлетико»
Главный тренер команды Луис Энрике сможет рассчитывать на полузащитников команды Андреса Иньесту и Серхио Бускетса в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.
Иньеста и Бускетс пропустили несколько последних матчей
Наставник каталонской команды обнародовал список игроков, которые могут выйти на поле в матче с «Атлетико». Это Яспер Силлессен, Хорди Масип, Херард Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Арда Туран, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Лионель Месси, Хавьер Маскерано, Пако Алькасер, Хорди Альба, Лука Динь, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Алейкс Видаль и Самуэль Юмтити.
Матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится 7 февраля. В первой игре на выезде
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter