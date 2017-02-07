Жамбыл Кукеев. «Волк» с «Уэмбли»

В сегодняшней ситуации от клуба зависело, давать ли возможность игроку попытаться реанимировать себя или нет. Сложно говорить сейчас, выиграли ли что-то от этой сделки кызылординские «волки». Кукеев-то точно — как минимум, не проиграл. Расстаться с большим футболом достаточно легко, но вот вернуться в него заново зачастую бывает потом невероятно сложно. Даже если отлучался ненадолго. Что уж говорить о ситуации, когда последний официальный матч был сыгран почти полтора года назад… Тут, бывает, выходишь, казалось бы, из футбола на минуточку, — а камбэк потом совершить так никогда и не получается. Так что в данном случае шанс войти в очередной раз в ту же реку, предоставленный Кукееву «Кайсаром», следует рассматривать как очень большой аванс клуба спортсмену. Который тому необходимо теперь усиленно отрабатывать.



Жамбыл, конечно, если вспомнить «Джентльменов удачи», в казахстанском футболе «вор авторитетный», вот только «воровал» он, по сути, до сих пор все больше у себя — воровал талант, растрачиваемый впустую на всякую ерунду, крал лучшие свои игровые годы. «Подворовывал» Кука и у казахстанских болельщиков, конечно, — не без этого. Похищал их надежды на то, что он вырастет в серьезного игрока, прикарманивал безо всякой для себя надобности их мечты о том, что футболист Жамбыл Кукеев в качестве лидера национальной дружины страны поведет команду Казахстана к большим победам. Ни в кого, он, по большому счету, так и не вырос, никуда нашу первую сборную не повел. Невысокого полета птицей оказался на деле.



Тут в миллионный раз, наверное, приходится констатировать: действительно великим игроком делает футболиста не огромный талант, а, в первую очередь, невероятная трудоспособность. Будь ты в футбольном плане хоть семи пядей во лбу, без постоянной работы над собой выше уровня, утрируя, чемпионата водокачки все равно никогда не поднимешься. Да и на нем, собственно, надолго не задержишься…



Можно вспомнить, что футбольной истории независимого Казахстана случались уже подобные возвращения. Правда, тогда временное расставание игроков с большим футболом происходило, все же, несколько по иным причинам, нежели в случае с Жамбылом Кукеевым. Если касаться только заигранных в составе национальной сборной нашей страны футболистов, то талантливейший бомбардир Олег Литвиненко, царствие ему небесное, зарабатывал годичную дисквалификацию от Азиатской Конфедерации футбола из-за наплевательского отношения к своему делу отечественных футбольных чиновников — не оформивший документально свое расставание с «Елимаем» игрок вышел на поле в матче Кубка Чемпионов Азии в составе «Иртыша». Дмитрий Бяков, как помнят наши любители футбола, вообще, просто каким-то чудом выжил после удара на одной из гулянок ножом в сердце — и после этого сумел вернуться в спортивном плане на такой уровень, что вполне мог считаться лучшим на тот момент футболистом страны. Оба вышеуказанных футболиста после достаточно продолжительного отсутствия вернулись на поле и успели еще на нем «позажигать». Но здесь, пожалуй, сравнения этих игроков с Жамбылом не совсем все же корректны. Да, кайфушами они были изрядными — в этом направлении Кукееву на равных соревноваться с данными ребятами было бы все же невероятно сложно. Но, в то же самое время, Литвиненко и, особенно, Бяков обладали просто железным здоровьем, что, несмотря на продолжительные загулы, помогало им оказываться в нужное время в более-менее сносной физической форме. Чего Олегу и Дмитрию было достаточно, чтобы быть на поле одними из лучших. У Жамбыла с «физикой», что ни говори, дела обстоят не столь радужно…



Конечно, очень хочется верить, что Кукеев не зря решил вернуться в большой футбол, и что он сумеет напомнить нам о том, какой же, все-таки, это непредсказуемый и нестандартный футболист. Но надеяться на это, пожалуй, можно будет только в том случае, если дух «Уэмбли» окончательно выветрился из головы слишком рано почувствовавшего себя небожителем игрока.



Посмотрим.