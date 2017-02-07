Жамбыл Кукеев. «Волк» с «Уэмбли»
Одной из, пусть и не громких, но, как минимум, привлекших к себе определенное внимание отечественных любителей футбола новостей продолжающегося казахстанского футбольного межсезонья стало известие о подписании Жамбылом Кукеевым контракта с «Кайсаром». Лет пять назад даже слухи о подобном варианте развития игровой карьеры данного футболиста вызвали бы живейшие и весьма горячие обсуждения в болельщицкой среде. Однако ныне все иначе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В сегодняшней ситуации от клуба зависело, давать ли возможность игроку попытаться реанимировать себя или нет. Сложно говорить сейчас, выиграли ли
Жамбыл, конечно, если вспомнить «Джентльменов удачи», в казахстанском футболе «вор авторитетный», вот только «воровал» он, по сути, до сих пор все больше у себя — воровал талант, растрачиваемый впустую на всякую ерунду, крал лучшие свои игровые годы. «Подворовывал» Кука и у казахстанских болельщиков, конечно, — не без этого. Похищал их надежды на то, что он вырастет в серьезного игрока, прикарманивал безо всякой для себя надобности их мечты о том, что футболист Жамбыл Кукеев в качестве лидера национальной дружины страны поведет команду Казахстана к большим победам. Ни в кого, он, по большому счету, так и не вырос, никуда нашу первую сборную не повел. Невысокого полета птицей оказался на деле.
Тут в миллионный раз, наверное, приходится констатировать: действительно великим игроком делает футболиста не огромный талант, а, в первую очередь, невероятная трудоспособность. Будь ты в футбольном плане хоть семи пядей во лбу, без постоянной работы над собой выше уровня, утрируя, чемпионата водокачки все равно никогда не поднимешься. Да и на нем, собственно, надолго не задержишься…
Можно вспомнить, что футбольной истории независимого Казахстана случались уже подобные возвращения. Правда, тогда временное расставание игроков с большим футболом происходило, все же, несколько по иным причинам, нежели в случае с Жамбылом Кукеевым. Если касаться только заигранных в составе национальной сборной нашей страны футболистов, то талантливейший бомбардир Олег Литвиненко, царствие ему небесное, зарабатывал годичную дисквалификацию от Азиатской Конфедерации футбола
Конечно, очень хочется верить, что Кукеев не зря решил вернуться в большой футбол, и что он сумеет напомнить нам о том, какой же,
Посмотрим.
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