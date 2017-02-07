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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28690159/
7 февраля 2017, 13:57 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

В Гондурасе болельщик своим мячом забил гол вместе с игроком

А главный судья не увидел ничего криминального и засчитал этот гол.

Один из лидеров гондурасской Клаусуры (вторая часть чемпионата — Прим.ред.), самый титулованный клуб страны «Олимпиа» играл дома с «Готагуой» — командой из середины турнирной таблицы. В концовке основного времени «Олимпиа» уступала 1:2, а на третьей добавленной минуте проводила последнюю атаку. В тот момент, когда Роджер Рохас бил в ближний угол, вратарь «Готагуа» отвлекся на болельщика, который выбежал на поле со своим мячом и тоже решил пробить по воротам. Кстати, тоже успешно.

Самое забавное в этой истории — ее развязка, главный судья как ни в чем ни бывало засчитал гол. А еще раздал несколько желтых карточек игрокам «Готагуа», который пытались оспорить его решение.

Матч так и закончился — 2:2, после этой встречи «Олимпиа» вышла на третье место, «Готагуа» осталась на пятой строчке.
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