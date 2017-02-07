В Гондурасе болельщик своим мячом забил гол вместе с игроком

Один из лидеров гондурасской Клаусуры (вторая часть чемпионата — Прим.ред.), самый титулованный клуб страны «Олимпиа» играл дома с «Готагуой» — командой из середины турнирной таблицы. В концовке основного времени «Олимпиа» уступала 1:2, а на третьей добавленной минуте проводила последнюю атаку. В тот момент, когда Роджер Рохас бил в ближний угол, вратарь «Готагуа» отвлекся на болельщика, который выбежал на поле со своим мячом и тоже решил пробить по воротам. Кстати, тоже успешно.

Самое забавное в этой истории — ее развязка, главный судья как ни в чем ни бывало засчитал гол. А еще раздал несколько желтых карточек игрокам «Готагуа», который пытались оспорить его решение.

Матч так и закончился — 2:2, после этой встречи «Олимпиа» вышла на третье место, «Готагуа» осталась на пятой строчке.