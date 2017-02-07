«Актобе» отправился на вторые зарубежные УТС
ФК «Актобе» продолжает подготовку к новому сезону. Вторые УТС в Турции пройдут в городе Белек с 7 по 28 февраля. На сборах запланировано 5 товарищеских матчей.
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ФК «Актобе» уже определился с тремя
Календарь игр:
10 февраля ФК «Тосно» (Россия, 1 дивизион, ФНЛ)
13 февраля ФК «Сталь» (Украина,
18 февраля ФК «Амкар» (Россия,
22 февраля — соперник не определился
26 февраля — соперник не определился.
На вторые УТС с командой не полетели Каиров и Трофимец, у которых на данный момент травмы. ФК «Актобе» ожидает прибытие Багдата и Игоря в Турцию немного позднее.
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