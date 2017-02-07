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7 февраля 2017, 13:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» отправился на вторые зарубежные УТС

ФК «Актобе» продолжает подготовку к новому сезону. Вторые УТС в Турции пройдут в городе Белек с 7 по 28 февраля. На сборах запланировано 5 товарищеских матчей.

ФК <span class=error>Актобе</span> продолжает подготовку к новому сезону. Вторые <span class=error>УТС</span> в Турции пройдут в городе <span class=error>Белек</span> с 7 по 28 февраля. На сборах запланировано 5 товарищеских матчей. Увеличить
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ФК «Актобе» уже определился с тремя спарринг-партнерами. «Красно-белые» сыграют с ФК «Сталь», ФК «Тосно» и ФК «Амкар».

Календарь игр:
10 февраля ФК «Тосно» (Россия, 1 дивизион, ФНЛ)
13 февраля ФК «Сталь» (Украина, Премьер-Лига, УПЛ)
18 февраля ФК «Амкар» (Россия, Премьер-Лига, РФПЛ)
22 февраля — соперник не определился
26 февраля — соперник не определился.

На вторые УТС с командой не полетели Каиров и Трофимец, у которых на данный момент травмы. ФК «Актобе» ожидает прибытие Багдата и Игоря в Турцию немного позднее.

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