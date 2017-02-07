«Актобе» отправился на вторые зарубежные УТС

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ФК «Актобе» уже определился с тремя спарринг-партнерами. «Красно-белые» сыграют с ФК «Сталь», ФК «Тосно» и ФК «Амкар».



Календарь игр:

10 февраля ФК «Тосно» (Россия, 1 дивизион, ФНЛ)

13 февраля ФК «Сталь» (Украина, Премьер-Лига, УПЛ)

18 февраля ФК «Амкар» (Россия, Премьер-Лига, РФПЛ)

22 февраля — соперник не определился

26 февраля — соперник не определился.



На вторые УТС с командой не полетели Каиров и Трофимец, у которых на данный момент травмы. ФК «Актобе» ожидает прибытие Багдата и Игоря в Турцию немного позднее.