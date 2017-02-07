Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28689899/
7 февраля 2017, 13:42 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

ФИФА наказала «Днепр»

В ФФУ пришло решение относительно снятия с «Днепра» шести очков.

В <span class=error>ФФУ</span> пришло решение относительно снятия с Днепра шести очков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как стало известно «Вестям» из своих источников, в этот раз клуб наказали за долги перед бывшим футболистом Данило Соузой.

Игроку днепряне задолжали 125 тысяч долларов.

Сейчас в федерации готовят соответствующее письмо в Премьер-лигу, чтобы внести изменения в турнирную таблицу. После очередного снятия очков «Днепр» окажется в доне вылета на предпоследнем месте. У команды останется шесть очков, меньше только у «Карпат» — 5. Чтобы вырваться из зоны вылета необходимо будет догонять «Волынь», у которой 10 очков.

Напомним, ранее с «Днепра» уже снимали шесть очков — за долг перед агентом Хуанде Рамоса. Если клуб не начнет платить по долгам, то ему может грозить понижение в классе.

Фото: «Вестям».

Днепр
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 февраля

Ученые создали уникальный протез, управляемый силой мысли

Специалисты рассказали, какая работа негативно влияет на внешность

Назван продукт питания, который способствует развитию интеллекта у детей