ФИФА наказала «Днепр»

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Как стало известно «Вестям» из своих источников, в этот раз клуб наказали за долги перед бывшим футболистом Данило Соузой.

Игроку днепряне задолжали 125 тысяч долларов.

Сейчас в федерации готовят соответствующее письмо в Премьер-лигу, чтобы внести изменения в турнирную таблицу. После очередного снятия очков «Днепр» окажется в доне вылета на предпоследнем месте. У команды останется шесть очков, меньше только у «Карпат» — 5. Чтобы вырваться из зоны вылета необходимо будет догонять «Волынь», у которой 10 очков.

Напомним, ранее с «Днепра» уже снимали шесть очков — за долг перед агентом Хуанде Рамоса. Если клуб не начнет платить по долгам, то ему может грозить понижение в классе.

Фото: «Вестям».