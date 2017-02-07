ФИФА наказала «Днепр»
В ФФУ пришло решение относительно снятия с «Днепра» шести очков.
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Видимо, что-то случилось...
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Как стало известно «Вестям» из своих источников, в этот раз клуб наказали за долги перед бывшим футболистом Данило Соузой.
Игроку днепряне задолжали 125 тысяч долларов.
Сейчас в федерации готовят соответствующее письмо в
Напомним, ранее с «Днепра» уже снимали шесть очков — за долг перед агентом Хуанде Рамоса. Если клуб не начнет платить по долгам, то ему может грозить понижение в классе.
Фото: «Вестям».
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