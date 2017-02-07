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7 февраля 2017, 13:29 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Неймар поздравил футбольный клуб «Актобе» с юбилеем

Нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Неймар поздравил футбольный клуб «Актобе» с 50-летним юбилеем, передает корреспондент Vesti.kz.

Нападающий сборной Бразилии и Барселоны <span class=error>Неймар</span> поздравил футбольный клуб <span class=error>Актобе</span> с 50-летним юбилеем передает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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С ним встретился новичок казахстанской команды Витор Жуниор. Полузащитник является соотечественником и другом Неймара, против которого неоднократно встречался в чемпионате Бразилии.

Как сообщают официальные страницы «Актобе» в соцсетях, Неймар подписал футболку казахстанской команды, поздравив с 50-летним юбилеем. Майка отправится в клубный музей, который откроется в этом году.

«Теперь коллекция клубного музея ФК «Актобе» пополнит ещё одна футболка гениального футболиста.

Неймар признался что ранее не следил за «Актобе», но теперь будет болеть в Казахстане только за «красно-белых» и за своего друга Витора Жуниора, — сообщает официальный Instagram «Актобе».


Ранее Жуниор встретился с легендарным бразильским футболистом Рональдиньо, который также подписал футболку «Актобе» для клубного музея.

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