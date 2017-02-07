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7 февраля 2017, 13:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Срна: Не говорю, что Модрич — один из лучших в мире полузащитников, он лучший

Капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна не сомневается в том, кто является лучшим полузащитником в мире.

Капитан донецкого Шахтёра <span class=error>Дарио</span> <span class=error>Срна</span> не сомневается в том кто является лучшим полузащитником в мире. Увеличить
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Хорватский футболист назвал своего соотечественника и хавбека мадридского «Реала» Луку Модрича.

«Я не говорю, что Модрич — один из лучших в мире полузащитников, он лучший. И я это говорю не потому, что Лука является моим другом. Не сомневаюсь в том, что я прав», — цитирует Срну Marca.

Говоря о полузащитнике «сливочных» Матео Ковачиче, Срна сказал: «Ковачич обладает невероятным талантом. Он представляет собой будущее “Реала”. Матео очень прогрессировал, но люди ещё не видели всего того, на что он способен».

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