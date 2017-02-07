Срна: Не говорю, что Модрич — один из лучших в мире полузащитников, он лучший
Капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна не сомневается в том, кто является лучшим полузащитником в мире.
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Хорватский футболист назвал своего соотечественника и хавбека мадридского «Реала» Луку Модрича.
«Я не говорю, что Модрич — один из лучших в мире полузащитников, он лучший. И я это говорю не потому, что Лука является моим другом. Не сомневаюсь в том, что я прав», — цитирует Срну Marca.
Говоря о полузащитнике «сливочных» Матео Ковачиче, Срна сказал: «Ковачич обладает невероятным талантом. Он представляет собой будущее “Реала”. Матео очень прогрессировал, но люди ещё не видели всего того, на что он способен».
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