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7 февраля 2017, 12:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Атлетико» исключают переход Гризманна в другой клуб

Руководство и тренерский штаб мадридского «Атлетико» не опасаются перехода нападающего Антуана Гризманна в другой клуб.

Об этом сказал президент столичного клуба Энрике Сересо.

«У Гризманна есть действующий контракт с нашим клубом. Если будет какая-то новость в этом вопросе, то я буду первым, кто её сообщит. Но сейчас нет возможности для того, чтобы Гризманн покинул «Атлетико», — приводит слова Сересо Cope.

Ранее сообщалось, что в услугах Гризманна заинтересовано руководство «Манчестер Юнайтед», однако главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью в его приобретении не нуждается.

Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до лета 2021 года.

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