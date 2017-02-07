В «Атлетико» исключают переход Гризманна в другой клуб

Об этом сказал президент столичного клуба Энрике Сересо.



«У Гризманна есть действующий контракт с нашим клубом. Если будет какая-то новость в этом вопросе, то я буду первым, кто её сообщит. Но сейчас нет возможности для того, чтобы Гризманн покинул «Атлетико», — приводит слова Сересо Cope.



Ранее сообщалось, что в услугах Гризманна заинтересовано руководство «Манчестер Юнайтед», однако главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью в его приобретении не нуждается.



Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до лета 2021 года.