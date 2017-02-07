В «Атлетико» исключают переход Гризманна в другой клуб
Руководство и тренерский штаб мадридского «Атлетико» не опасаются перехода нападающего Антуана Гризманна в другой клуб.
Об этом сказал президент столичного клуба Энрике Сересо.
«У Гризманна есть действующий контракт с нашим клубом. Если будет
Ранее сообщалось, что в услугах Гризманна заинтересовано руководство «Манчестер Юнайтед», однако главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью в его приобретении не нуждается.
Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до лета 2021 года.
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