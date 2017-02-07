Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28689110/
7 февраля 2017, 12:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Герой чемпионата Мира-1994 не смог устроиться тренером в Казахстане

Как пишет газета «Шоу», герой чемпионата Мира 1994 года в США Красимир Балаков не смог устроиться тренером в Казахстане, сообщает Sports.kz.

Как пишет газета Шоу герой чемпионата Мира 1994 года в США <span class=error>Красимир</span> <span class=error>Балаков</span> не смог устроиться тренером в Казахстане сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Речь идет об одной из наших команд Первой лиги. В последний момент клубное руководство выбрало другого наставника. Таким образом, возможность увеличения болгарской колонии тренеров в Казахстане была упущена. Напомним, что наставниками команд сильнейшего дивизиона чемпионата Казахстана являются Станимир Стоилов, Димитар Димитров, Стойчо Младенов и Илиан Илиев.

«Красимир горит желанием работать, но не может найти себе команду. Пробовал несколько вариантов, но результата никакого», сказал нашим коллегам один из близких к бывшему знаменитому полузащитнику людей. Последней командой, которую тренировал Балаков, был «Литекс», но с осени 2015 года он остается безработным.

Сборная Болгарии
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Экс-тренер ФК «Динамо» и «Шинника» Петрушин возглавил казахстанский «Ордабасы»

Экс-тренер ФК «Динамо» и «Шинника» Петрушин возглавил казахстанский «Ордабасы»

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Российский специалист Алексей Петрушин, известный по работе с московским «Динамо» и ярославским «Шинником», назначен главным тренером футбольного клуба «Ордабасы», сообщается на официальном сайте казахстанской команды.
Еще 7 новостей  Все новости
06 февраля

Болельщики уверены, что Головкин побьет Канело

Потенциальный соперник Головкина рассмешил болельщиков хвастовством «бесполезным» поясом

Юбэнк раскрыл причину сорвавшегося боя с Головкиным