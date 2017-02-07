Герой чемпионата Мира-1994 не смог устроиться тренером в Казахстане

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Речь идет об одной из наших команд Первой лиги. В последний момент клубное руководство выбрало другого наставника. Таким образом, возможность увеличения болгарской колонии тренеров в Казахстане была упущена. Напомним, что наставниками команд сильнейшего дивизиона чемпионата Казахстана являются Станимир Стоилов, Димитар Димитров, Стойчо Младенов и Илиан Илиев.



«Красимир горит желанием работать, но не может найти себе команду. Пробовал несколько вариантов, но результата никакого», сказал нашим коллегам один из близких к бывшему знаменитому полузащитнику людей. Последней командой, которую тренировал Балаков, был «Литекс», но с осени 2015 года он остается безработным.