Зозуля решил остаться в «Бетисе»
Нападающий Роман Зозуля принял решение остаться в «Бетисе», сообщает «Динамомания» со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Украинский форвард должен был перейти на правах аренды в «Райо Вальекано», но сделке помешали болельщики этого клуба, обвинившие игрока в нацистских взглядах.
Ранее стало известно, что в случае возвращения в «Бетис» Зозуля не сможет выступать до конца сезона. Агент футболиста сообщил, что зарплату ему будут платить «Бетис» и «Райо Вальекано», а вариант с переходом в третий клуб практически исключён, поскольку в ФИФА не считают этот случай
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter