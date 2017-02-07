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7 февраля 2017, 12:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зозуля решил остаться в «Бетисе»

Нападающий Роман Зозуля принял решение остаться в «Бетисе», сообщает «Динамомания» со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Нападающий Роман Зозуля принял решение остаться в <span class=error>Бетисе</span> сообщает <span class=error>Динамомания</span> со ссылкой на телеканал Футбол 1. Увеличить
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Украинский форвард должен был перейти на правах аренды в «Райо Вальекано», но сделке помешали болельщики этого клуба, обвинившие игрока в нацистских взглядах.

Ранее стало известно, что в случае возвращения в «Бетис» Зозуля не сможет выступать до конца сезона. Агент футболиста сообщил, что зарплату ему будут платить «Бетис» и «Райо Вальекано», а вариант с переходом в третий клуб практически исключён, поскольку в ФИФА не считают этот случай форс-мажорным.

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