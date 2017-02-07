Кевин Кураньи может продолжить карьеру в брестском «Динамо»
Брестское «Динамо» может заключить контракт с известным немецким 34-летним форвардом Кевином Кураньи. Футболист находится в расположении клуба. Ожидается, что сегодня он проведет первую тренировку с командой.
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Последним клубом Кураньи был «Хоффенхайм», за который он выступал в сезоне-2015/16. В этом клубе форвард провел 14 матчей и не забил ни одного мяча. Летом минувшего года футболист остался без клуба, отмечает by.tribuna.com. Ранее Кураньи выступал за «Штутгарт», «Шальке"-04 и московское «Динамо». В составе «Штутгарта» Кураньи провел 99 матчей, в которых забил 40 голов. В составе «Шальке"-04 немец забил 71 гол в 162 матчах. В форме московского «Динамо» Кураньи провел 123 встречи и забил 50 голов. Также Кураньи провел 52 матча за сборную Германию, в которых забил 19 голов. Футболист является бронзовым призером Кубка конфедераций-2005 и серебряным призером Евро-2008.
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