Клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы рекордные € 742 млн

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Об этом свидетельствуют данные отчёта CIES.

В общей сложности клубы из АПЛ, Примеры, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1 в январе и начале февраля потратили на приобретение новых игроков € 742 млн. Предыдущий рекорд, установленный зимой 2011 года, составлял € 523 млн.



Больше всех потратились англичане — в общей сложности € 443 млн. Далее идут французы (€ 225 млн), немцы (€ 189 млн) и итальянцы (€ 169 млн). Клубы из Примеры отдали за новичков € 64 млн.