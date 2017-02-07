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7 февраля 2017, 11:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы рекордные € 742 млн

Зимнее трансферное окно 2017 года, несмотря на отсутствие по-настоящему громких сделок, оказалось самым затратным для клубов из пяти ведущих лиг Европы.

Зимнее трансферное окно 2017 года несмотря на отсутствие <nobr>по-настоящему</nobr> громких сделок оказалось самым затратным для клубов из пяти ведущих лиг Европы. Увеличить
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Об этом свидетельствуют данные отчёта CIES.

В общей сложности клубы из АПЛ, Примеры, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1 в январе и начале февраля потратили на приобретение новых игроков € 742 млн. Предыдущий рекорд, установленный зимой 2011 года, составлял € 523 млн.

Больше всех потратились англичане — в общей сложности € 443 млн. Далее идут французы (€ 225 млн), немцы (€ 189 млн) и итальянцы (€ 169 млн). Клубы из Примеры отдали за новичков € 64 млн.
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