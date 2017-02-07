Фабрика звёзд. «Севилья»

Летом 2000 года «Севилья» после ужасного сезона и 20-го места в Примере отправилась во второй дивизион. Клуб устроил распродажу, а затем в нём поменялось руководство. Новым президентом стал компромиссный кандидат Роберто Алес, который пользовался любовью болельщиков. Он сделал ставку на обновление кадров: назначил молодого Хоакина Капарроса главным тренером, а спортивным директором — бывшего запасного вратаря и местного воспитанника Рамона Родригеса Вердехо по прозвищу Мончи.



В первый же год Капаррос выиграл Сегунду и вернул «Севилью» в элиту. Роберто Алес через три года ушёл с поста президента. А Мончи остался, и своими дальнейшими успехами команда обязана его выдающемуся чутью на талантливых игроков. Он реорганизовал академию «Севильи» и увеличил количество скаутов до 700 человек, работающих по всему миру. Результаты известны всем.



«Севилья» выгодно продала десятки футболистов, при этом находя адекватную замену лидерам, поступательно развиваясь и укрепляя состав. Не стала катастрофой и потеря сильных тренеров — Хоакина Капарроса, Хуанде Рамоса и Унаи Эмери. Пришли трофеи. А из футболистов, которые сделали себе имя в «Севилье», можно составить не одну команду.

Хосе Антонио Рейес

Один из первых результатов работы Мончи. В 17 лет его разглядели в молодёжной команде и взяли в основу. Через год он закрепился и стал игроком обоймы. Ещё через два года Рейес за два 20 млн перешёл в «Арсенал». Тогда Венгер был готов платить за глубину состава. На часть вырученных средств был приобретён в «Сан Паулу» Жулио Баптиста за три млн евро. Рейес выиграл АПЛ, потом испанский чемпионат в «Реале», и в целом его карьеру можно назвать успешной. Но 20 млн, которые за 21-летнего игрока получила «Севилья», остались его личным рекордом.

Серхио Рамос

Ещё один воспитанник клуба. Рамос провёл в детско-юношеских командах «Севильи» больше времени, чем во взрослой. Всего через несколько месяцев после дебюта в Примере он отправился в «Реал». Рамос уехал в Мадрид в качестве крайнего защитника с проблемами с дисциплиной — но, бесспорно, восходящей звездой. Сумма трансфера составился 27 млн евро. Скоро 12 лет как Рамос играет в «Реале». Кажется, что он был там всегда. Кстати, одновременно с ним и Жулио Баптиста отбил свой трансфер: его продали в тот же «Реал» за 20 млн.



Дани Алвес

Неплохие фланги обороны, не правда ли? Ещё одна сделка, которую можно назвать гениальной: Алвес был найден в клубе «Баия» и взят в аренду на полгода. Окончательно он был выкуплен уже после того, как зарекомендовал себя, а сумма составила 500 тыс. евро. Отношения складывались непросто: Алвес стал лидером, но вскоре после обновления контракта захотел уйти. Его убедили остаться в «Севилье» ещё на год, а потом отпустили в «Барселону». За пять лет Алвес выиграл с андалусийцами пять трофеев, а на прощание принёс им 35 млн евро. Во время последней пресс-конференции в команде он не смог сдержать слёз.

Альваро Негредо

Четыре года «Севилья» не продавала игроков дороже 10 млн евро. А потом выстрелила дуплетом в «Манчестер Сити». Альваро Негредо провёл пару лет в мадридской «Кастилье», но потом отправился не в «Реал», а в «Альмерию». Через два года он почти вернулся в столицу, но всего через месяц подписал контракт с «Севильей». За четыре года он сыграл примерно в 150 матчах и забил под 80 голов, а также выиграл Кубок Испании. После чего был продан в «Сити» за 25 млн евро. В последнем сезоне он отличился в Примере 25 раз. Отметим, что испанец и обошёлся севильцам недёшево: в 15 млн.

Хесус Навас

Унаи Эмери перестраивал команду. Помимо Негредо ушёл Хесус Навас, бессменный правый вингер. Они отправились выигрывать АПЛ, но «Севилья» потеряла и других важных игроков. Жоффре Кондогбиа был продан в «Монако», а Гари Медель в «Кардиф». Выручка от трансферов составила почти 100 млн евро. На смену ушедшим были куплены Витоло, Иборра, Карлос Бакка и Кевин Гамейро (общая стоимость всех новичков — 35 млн). Так началась фантастическая серия «Севильи» в лиге Европы.

Иван Ракитич

Ракитич приехал из «Шальке» в 23 года уже довольно известным футболистом. При Мичеле и Марселино он поиграл на всех позициях в центре поля — от опорника до плеймейкера. Принявший команду по ходу сезона Унаи Эмери сделал Ракитича капитаном. «Севилья» выиграла лигу Европы, но капитана удержать не смогла: «Барселона» приобрела его за 18 млн. Одновременно был продан в «Ливерпуль» Альберто Морено. Его никак не назовёшь звездой футбола, однако это очередной воспитанник, который провёл в первой команде полтора сезона, а принёс клубу миллионы. 18 миллионов.



Впрочем, грустить о потерях не пришлось: трансферная кампания была проведена гениально. В «Альмерии» был найден Алейкс Видаль, в «Ницце» Тимоте Колодзейчак, в «Валенсии» не заигравший там Эвер Банега. А в собственной академии — молодой вратарь Серхио Рико. Через год вся эта банда выиграла для клуба вторую лигу Европы подряд.

Карлос Бакка

За два сезона в «Севилье» рыночная стоимость колумбийца выросла в три раза. Фактически же он был продан в «Милан» в четыре раза дороже, чем куплен у «Брюгге». За два года он забил около 50 голов во всех турниров и дважды выиграл лигу Европы.

Гжегож Крыховяк и Кевин Гамейро

В последние полтора года «Севилья» поставила рост рыночной стоимости своих футболистов на конвейер. Крыховяк и Гамейро провели в команде два и три сезона соответственно. Поляк был участником двух последних походов в лигу Европы, француз стал героем всех трёх. Они были проданы с интервалом в три недели и вдвоём принесли клубу 65 млн евро.

Другие герои

Даже Мончи не всегда может выгодно продать игрока. Эвер Банега отказался продлевать контракт и ушёл в «Интер» свободным агентом. Но это не отменяет того факта, что он в «Севилье» реанимировал карьеру. А точнее, «Севилья» остаётся командой, в которой аргентинец показывал лучший футбол.



Он не единственный, кто лучше всего выглядел именно в Андалусии. Летом 2015 года отправился в «Барселону» Алейкс Видаль: трюк со вторым Дани Алвесом не удался, и Видаль по слухам может вернуться в «Севилью». «Барселоне» попытка обошлась в 17 млн евро. Упомянутые Альберто Морено и Кевин Гамейро также в полной мере не оправдали ожиданий. Травмы помешали Мартину Касересу заиграть в «Ювентусе», но не помешали «Севилье» заработать на его продаже. У Федерико Фасио не получилось в Англии (зато в Италии всё в порядке), но «Севилья» продала его в «Тоттенхэм» в 10 раз дороже, чем приобрела.



Конвейер работает. Но Мончи удержать не удастся. В конце 2016 года у него было предложение от «Ромы, но «Севилья» отказалась расторгнуть контракт. Теперь стороны ведут переговоры. На днях Мончи сказал, что в будущем хотел бы поработать в Италии и во Франции. «Севилья» продала футболистов на 320 млн евро за пять лет, но самая большая потеря клуба будет бесплатной.