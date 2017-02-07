Валерий Андроник: Астанинские фанаты писали нам стихи и письма

— Оптимальная форма для меня выдалась в Казахстане с «Локомотивом» из Астаны. Мы выиграли Кубок страны в 2010-м году. Тогда специалистами я был выбран одним из лучших игроков, попав в список топ-33 футболистов казахского чемпионата. Также болельщиками я был признан лучшим футболистом команды! При этом забил семь голов и отдал шестнадцать голевых передач. Тренировал нас тогда немец Хольгер Фах. Чувствовалось огромное доверие, что мне помогло максимально раскрыться. Впечатлила меня и инфраструктура клуба. На «Астана Арене», стадионе «Локомотива», все чувствовали себя как дома, при незабываемой поддержке со стороны болельщиков. Интересно, что фанаты писали нам стихи и письма, передавали через руководство прямые пожелания к конкретным игрокам, — поделился воспоминаниями Андроник.