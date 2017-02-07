Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28687785/
7 февраля 2017, 11:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Валерий Андроник: Астанинские фанаты писали нам стихи и письма

Известный по выступлениям за астанинский «Локомотив» молдавский полузащитник Валерий Андроник рассказал о времени проведенном в этом клубе.

Известный по выступлениям за <span class=error>астанинский</span> Локомотив молдавский полузащитник Валерий Андроник рассказал о времени проведенном в этом клубе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Оптимальная форма для меня выдалась в Казахстане с «Локомотивом» из Астаны. Мы выиграли Кубок страны в 2010-м году. Тогда специалистами я был выбран одним из лучших игроков, попав в список топ-33 футболистов казахского чемпионата. Также болельщиками я был признан лучшим футболистом команды! При этом забил семь голов и отдал шестнадцать голевых передач. Тренировал нас тогда немец Хольгер Фах. Чувствовалось огромное доверие, что мне помогло максимально раскрыться. Впечатлила меня и инфраструктура клуба. На «Астана Арене», стадионе «Локомотива», все чувствовали себя как дома, при незабываемой поддержке со стороны болельщиков. Интересно, что фанаты писали нам стихи и письма, передавали через руководство прямые пожелания к конкретным игрокам, — поделился воспоминаниями Андроник.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
06 февраля

Джейсон Куигли: «Джейкобс устроит Головкину проблемы, которых он раньше не видел»

Болельщики уверены, что Головкин побьет Канело

Потенциальный соперник Головкина рассмешил болельщиков хвастовством «бесполезным» поясом