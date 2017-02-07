Марсело разозлил болельщиков «Реала» своим поздравлением Неймара с днем рождения
Болельщики «Реала» негативно восприняли решение бразильского защитника команды Марсело поздравить в инстаграме своего соотечественника Неймара с днем рождения.
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5 февраля форварду «Барселоны» исполнилось 25 лет. В своих комментариях поклонники «Реала» осудили Марсело за то, что он поздравил игрока из ненавистного клуба.
Кроме того, болельщикам не понравилось, что он сделал это в день рождения лидера мадридцев Криштиану Роналду.
В ответ на критику Марсело написал: «Заткнитесь, идиоты!».
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