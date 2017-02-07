Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28687328/
7 февраля 2017, 11:22 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Марсело разозлил болельщиков «Реала» своим поздравлением Неймара с днем рождения

Болельщики «Реала» негативно восприняли решение бразильского защитника команды Марсело поздравить в инстаграме своего соотечественника Неймара с днем рождения.

Болельщики Реала негативно восприняли решение бразильского защитника команды <span class=error>Марсело</span> поздравить в инстаграме своего соотечественника <span class=error>Неймара</span> с днем рождения. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

5 февраля форварду «Барселоны» исполнилось 25 лет. В своих комментариях поклонники «Реала» осудили Марсело за то, что он поздравил игрока из ненавистного клуба.

Кроме того, болельщикам не понравилось, что он сделал это в день рождения лидера мадридцев Криштиану Роналду.

В ответ на критику Марсело написал: «Заткнитесь, идиоты!».

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости