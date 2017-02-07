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7 февраля 2017, 10:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шахтёр» будет контролировать поведение своих игроков в социальных сетях

«Шахтёр» собирается взять под контроль деятельность своих футболистов в социальных сетях.

Шахтёр собирается взять под контроль деятельность своих футболистов в социальных сетях. Увеличить
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Данная инициатива исходит от директора департамента маркетинга и коммуникаций «Шахтёра» Юрия Свиридова.

Как сообщает издание «Чемпион», донецкий клуб уже нанял пиар-агентство, с января 2017 проводит занятия с игроками всех команд «Шахтёра», а особенно — с основным составом. Футболистам рассказывают, как вести себя в социальных сетях, лайкать и репостить.

Отмечается, что данное новшество в украинском клубе решили задействовать после скандала с игроком Виктором Коваленко, который несколько месяцев назад опубликовал пост в социальной сети после посещения госпиталя с ранеными военными.

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