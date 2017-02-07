«Шахтёр» будет контролировать поведение своих игроков в социальных сетях

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Данная инициатива исходит от директора департамента маркетинга и коммуникаций «Шахтёра» Юрия Свиридова.

