«Шахтёр» будет контролировать поведение своих игроков в социальных сетях
«Шахтёр» собирается взять под контроль деятельность своих футболистов в социальных сетях.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Данная инициатива исходит от директора департамента маркетинга и коммуникаций «Шахтёра» Юрия Свиридова.
Как сообщает издание «Чемпион», донецкий клуб уже нанял
Отмечается, что данное новшество в украинском клубе решили задействовать после скандала с игроком Виктором Коваленко, который несколько месяцев назад опубликовал пост в социальной сети после посещения госпиталя с ранеными военными.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter