Артур Бомбель продлил контракт с «Неманом» до конца нынешнего сезона

Свою первую игру за дубль «Немана» воспитанник гродненской СДЮШОР-6 провел в 2007 году. За девять сезонов проведенных в молодежном составе он успел присвоить себе два самых главных рекорда — Бомбель провел за дубль 127 матчей, в которых забил 42 мяча. Изначально Бомбель действовал на поле в качестве нападающего, однако со временем изменил свое амплуа на крайнего атакующего полузащитника. За основную команду дебютировал в 2011 году, выйдя на замену вместо Алексея Сучкова в матче против могилевского «Днепра». За всю футбольную карьеру отлучался из Гродно всего на полгода, когда был отдан в аренду перволиговой «Лиде» и провел там первую половину сезона 2014 года. В сильнейшем дивизионе Беларуси на сегодняшний день провел 77 матчей, в которых забил 6 мячей. В розыгрыше Кубка Беларуси за гродненский клуб сыграл 14 матчей, забил 3 мяча, отмечает официальный сайт «Немана».