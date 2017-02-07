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7 февраля 2017, 10:21 | Футбол: Зарубежный | ИА REGNUM

СМИ: «Манчестер Сити» не планирует продавать Агуэро

«“Манчестер Сити” не намерен продавать Серхио Агуэро этим летом, несмотря на то, нападающий не попадал в основной состав команды последние два матча».

“Манчестер Сити” не намерен продавать <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Агуэро</span> этим летом несмотря на то нападающий не попадал в основной состав команды последние два матча. Увеличить
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28-летний аргентинский нападающий Серхио Агуэро, выступающий за английский «Манчестер Сити», скорее всего не покинет клуб этим летом. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.

«Манчестер Сити» не намерен продавать Серхио Агуэро этим летом, несмотря на то, нападающий не попадал в основной состав команды последние два матча, — говорится в сообщении.

Сам Агуэро после поединка с «Бернли» (2:1) сообщил, что он хочет остаться в команде.

«В ближайшие 3 месяца я должен помочь клубу, а затем они (руководство клуба) будут решать, если у меня место в составе», — сказал спортсмен.

После двадцати четырех матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.

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