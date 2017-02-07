Тимощук оформил дубль за две минуты в дебютном матче за любительскую команду

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В ДСИ «Зенит» прошел четвертьфинал Объединенной лиги — корпоративного любительского турнира Петербурга (формат: семь на семь), в рамках которого «Смена-76» играла с ФК «Финсистемс».

В составе «Смены» дебютировал Тимощук, который уже на 11-й минуте открыл счет, а спустя две минуты сделал дубль.

Ранее сообщалось, что 37-летний Тимощук может войти в штаб главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, позже экс-капитан питерской команды рассматривал вариант с выступлением за «Зенит-2». Впрочем, на данный момент Тимощук и клуб не сумели договориться.

Напомним, последним клубом Тимощука был «Кайрат», в котором он провел два сезона. Пока украинец не объявлял о завершении карьеры.