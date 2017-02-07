«Окжетпес» подписал экс-голкипера «Астаны»
Кокшетауский «Окжетпес» на своем официальном сайте объявил о переходе
экс-вратаря «Астаны» Михаила Голубничего, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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22-летний воспитанник павлодарского футбола подписал контракт с «Окжетпесом», рассчитанный на один год.
Михаил Голубничий.
Дата рождения: 31.01.1995.
Рост: 185 см.
Вес: 85 кг.
Карьера:
2014 — «Байтерек» (Астана).
2015−2016 — «Астана».
С 2017 — «Окжетпес».
Привлекался в сборные Казахстана по футболу U-19 и U-21.
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