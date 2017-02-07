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7 февраля 2017, 8:38 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Окжетпес» подписал экс-голкипера «Астаны»

Кокшетауский «Окжетпес» на своем официальном сайте объявил о переходе экс-вратаря «Астаны» Михаила Голубничего, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кокшетауский Окжетпес на своем официальном сайте объявил о переходе <nobr>экс-вратаря</nobr> <span class=error>Астаны</span> Михаила Голубничего сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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22-летний воспитанник павлодарского футбола подписал контракт с «Окжетпесом», рассчитанный на один год.

Михаил Голубничий.

Дата рождения: 31.01.1995.

Рост: 185 см.

Вес: 85 кг.

Карьера:

2014 — «Байтерек» (Астана).

2015−2016 — «Астана».

С 2017 — «Окжетпес».

Привлекался в сборные Казахстана по футболу U-19 и U-21.

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