«Гранада» обыграла «Лас-Пальмас» и прервала серию без побед из шести матчей в Примере
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. «Гранада» обыграла «Лас-Пальмас» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Матч, прошедший в понедельник в Гранаде, завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Автором единственного мяча на 17-й минуте стал Андреас Перейра.
«Гранада» прервала серию без побед в шесть матчей подряд и в следующем туре 13 февраля сыграет в гостях с «Эйбаром». «Лас-Пальмас» днем ранее примет дома «Севилью».
|6.02.2017 22:45
|основной раунд: 21-й тур
|Nuevo Los Carmenes
|Гранада
|1:0
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Лукас Алькарас
|Солар Кике Сетьен
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|5
|27
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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