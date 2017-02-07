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7 февраля 2017, 1:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Гранада» обыграла «Лас-Пальмас» и прервала серию без побед из шести матчей в Примере

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. «Гранада» обыграла «Лас-Пальмас» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Матч, прошедший в понедельник в Гранаде, завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Автором единственного мяча на 17-й минуте стал Андреас Перейра.

«Гранада» прервала серию без побед в шесть матчей подряд и в следующем туре 13 февраля сыграет в гостях с «Эйбаром». «Лас-Пальмас» днем ранее примет дома «Севилью».

6.02.2017 22:45 основной раунд: 21-й тур Nuevo Los Carmenes
Гранада 1:0 Лас-Пальмас
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Лукас Алькарас Солар Кике Сетьен
Голы
17′ Андреас Перейра (М. Карсела-Гонсалес) 18
Составы
Гильермо Очоа 13
89′ Гастон Сильва 3
78′ Матье Сонье 20
Димитри Фулькье 22
Сверрир Ингасон 25
52′ Хенри Агбо Уче 5
31′ Андреас Перейра 18
Исаак Куэнка 19
60′ Мехди Карсела-Гонсалес 16
Жереми Бога 10
73′ 88′ Адриан Рамос 7
Артем Кравец 24
76′ Али Малле 34
Ортега Эктор Эрнандес  
13 Хави Варас
3 Маурисио Лемос 90+4′
17 Педро Бигас 71′
23 Дани Кастельяно
6 Анхель Санчес Монторо
7 Кевин-Принс Боатенг 66′
21 Хонатан Вьера
24 Тана
12 Маседу Роша Мишел 18′
2 Давид Симон
4 Висенте Гомес 67′
  Родригес Руис Хесе
9 Марко Ливая 81′
20 Ален Халилович
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 5
6 Угловые 5
27 Фолы 9
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лас-Пальмас
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