СМИ: Завтра Йованович дебютирует за «Бордо»
Защитник «Бордо» Вукашин Йованович, арендованный французским клубом у «Зенита» в последний день зимнего трансферного окна, может дебютировать в составе аквитанцев в предстоящем матче лиги 1 с «Каном».
Как сообщает официальный сайт «Бордо», 20-летний серб включен в заявку команды на этот выездной матч. При этом французские СМИ, давая прогнозы на предстоящий поединок, включают Йовановича в стартовые состав.
Отметим, что «Бордо» хотел купить защитника еще прошлым летом у «Црвены Звезды», но он перешел в «Зенит». В этом сезоне Йованович провел 13 матчей в ФНЛ за «Зенит-2».
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