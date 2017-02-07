СМИ: Завтра Йованович дебютирует за «Бордо»

Как сообщает официальный сайт «Бордо», 20-летний серб включен в заявку команды на этот выездной матч. При этом французские СМИ, давая прогнозы на предстоящий поединок, включают Йовановича в стартовые состав.

Отметим, что «Бордо» хотел купить защитника еще прошлым летом у «Црвены Звезды», но он перешел в «Зенит». В этом сезоне Йованович провел 13 матчей в ФНЛ за «Зенит-2».