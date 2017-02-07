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7 февраля 2017, 0:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Завтра Йованович дебютирует за «Бордо»

Защитник «Бордо» Вукашин Йованович, арендованный французским клубом у «Зенита» в последний день зимнего трансферного окна, может дебютировать в составе аквитанцев в предстоящем матче лиги 1 с «Каном».

Как сообщает официальный сайт «Бордо», 20-летний серб включен в заявку команды на этот выездной матч. При этом французские СМИ, давая прогнозы на предстоящий поединок, включают Йовановича в стартовые состав.

Отметим, что «Бордо» хотел купить защитника еще прошлым летом у «Црвены Звезды», но он перешел в «Зенит». В этом сезоне Йованович провел 13 матчей в ФНЛ за «Зенит-2».

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