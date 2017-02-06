Карлос Бакка: Мы поговорили с Монтеллой, и я признал, что был неправ

«У меня нет никаких проблем с тренером. Когда меня заменяли, я был зол, потому что «Милан» проигрывал. Я хотел остаться на поле и помочь команде. Выпустить другого игрока — решение Монтеллы, но я был на эмоциях. Этим утром у нас состоялся разговор. Я должен уважать выбор тренера и продолжать работу.

Мы поговорили, и я признал, что был неправ, поддавшись эмоциям. Сказал Монтелле, что совершил ошибку, а позже пообщался с партнерами — я оплачу ужин для всей команды, — цитирует колумбийца официальный сайт «Милана».