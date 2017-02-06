Карлос Бакка: Мы поговорили с Монтеллой, и я признал, что был неправ
Форвард «Милана» Карлос Бакка заверил, что у него нет никакого конфликта с наставником «россонери» Винченцо Монтеллой. Напомним, игрок был заменен на 72-й минуте домашнего матча с «Сампдорией» (0:1), а позже появилась информация о небольшой словесной перепалке между игроком и специалистом.
«У меня нет никаких проблем с тренером. Когда меня заменяли, я был зол, потому что «Милан» проигрывал. Я хотел остаться на поле и помочь команде. Выпустить другого игрока — решение Монтеллы, но я был на эмоциях. Этим утром у нас состоялся разговор. Я должен уважать выбор тренера и продолжать работу.
Мы поговорили, и я признал, что был неправ, поддавшись эмоциям. Сказал Монтелле, что совершил ошибку, а позже пообщался с партнерами — я оплачу ужин для всей команды, — цитирует колумбийца официальный сайт «Милана».
|5.02.2017 14:30
|Зрители 31974
|основной раунд: 23-й тур
|Giuseppe Meazza
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Марко Джампаоло
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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