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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28683236/
6 февраля 2017, 23:09 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Карлос Бакка: Мы поговорили с Монтеллой, и я признал, что был неправ

Форвард «Милана» Карлос Бакка заверил, что у него нет никакого конфликта с наставником «россонери» Винченцо Монтеллой. Напомним, игрок был заменен на 72-й минуте домашнего матча с «Сампдорией» (0:1), а позже появилась информация о небольшой словесной перепалке между игроком и специалистом.

«У меня нет никаких проблем с тренером. Когда меня заменяли, я был зол, потому что «Милан» проигрывал. Я хотел остаться на поле и помочь команде. Выпустить другого игрока — решение Монтеллы, но я был на эмоциях. Этим утром у нас состоялся разговор. Я должен уважать выбор тренера и продолжать работу.

Мы поговорили, и я признал, что был неправ, поддавшись эмоциям. Сказал Монтелле, что совершил ошибку, а позже пообщался с партнерами — я оплачу ужин для всей команды, — цитирует колумбийца официальный сайт «Милана».

5.02.2017 14:30 Зрители 31974 основной раунд: 23-й тур Giuseppe Meazza
Милан 0:1 Сампдория
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Марко Джампаоло
Голы
9 Луис Муриэль 70′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Алессио Романьоли 13
Кристиан Сапата 17
Габриэль Палетта 29
Жерар Деулофеу 7
84′ 90′ Хосе Соса 23
63′ Юрай Куцка 33
60′ Хесус Хоакин Сусо 8
72′ Марио Пашалич 80
Иньяцио Абате 20
79′ Андреа Бертолаччи 91
Лукас Окампос 11
45′ 72′ Карлос Бакка 70
Джанлука Лападула 9
2 Эмилиано Вивиано
19 Васко Реджини
24 Бартош Берешински
26 Матиас Сильвестре
37 Милан Шкриньяр
16 Кароль Линетти
18 Деннис Прат
34 Лукас Торрейра 28′
10 Бруну Фернандеш 53′
23 Филип Джуричич 90+4′
9 Луис Муриэль 80′
11 Рикардо Альварес
27 Фабио Квальярелла 71′
14 Патрик Шик
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 3
8 Угловые 3
16 Фолы 12
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сампдория
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