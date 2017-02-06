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6 февраля 2017, 23:36 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Агент Зозули: Маловероятно, что Роман вернется в «Райо Вальекано»

Хосе Лоренсо Хименес, представляющий интересы нападающего «Бетиса» Романа Зозулю, сообщил, что решение о продолжении карьеры украинец примет во вторник.

Хосе <span class=error>Лоренсо</span> <span class=error>Хименес</span> представляющий интересы нападающего <span class=error>Бетиса</span> Романа Зозулю сообщил что решение о продолжении карьеры украинец примет во вторник. Увеличить
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Напомним, что аренда форварда в «Райо Вальекано» была отменена из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба. Руководство ла лиги предложило игроку вернуться в «Райо Вальекано» до конца сезона, либо тренироваться в составе «Бетиса», но без права выхода на поле в официальных матчах.

— Болельщики «Райо Вальекано» продолжают свои протесты, и ситуации это не помогает, — цитирует AS Хименеса. — Понятно, что Роман разочарован. Не буду заставлять ему прыгать в пасть волка, он должен принять важное решение. Думаю, маловероятно, что Зозуля вернется в «Райо Вальекано». Во вторник мы проведем еще несколько встреч, после чего будет принято окончательное решение.

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