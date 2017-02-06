Возрождение Ниасса, молчание Рондона. Экс-легионеры РФПЛ в Европе
Умар Ниасс забивает ещё одному
топ-клубу АПЛ, Муса мучается в «Лестере», Эмери побеждает с «ПСЖ».
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Англия
Ахмед Муса («Лестер»)
Очередной блёклый матч нигерийца в Англии. Против «МЮ» Муса бегал, бегал, бегал… По флангу, по флангу, по флангу… Но толку от этого было минимум. Неудивительно, что Раньери в перерыве заменил Ахмеда. А SkySports поставил бывшему «армейцу» печальную четвёрку по десятибалльной шкале.
Виллиан («Челси»)
Над «Арсеналом» почти не издевался — эта миссия была возложена на партнёров бразильца по команде. Однако 7 минут Виллиану Конте предоставил — полузащитник успел обнять Фабрегаса после его гола и чуток огорчиться мячу Жиру.
Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»)
Аргентинец отыграл 45 минут против «Лестера» не слишком удачно. Порой терял позицию, спорил с судьями — с другой стороны, первый тайм «МЮ» выиграл 2:0. Но на второй Рохо по решению Моуринью не вышел.
Элдин Якупович, Байе Умар Ниасс («Халл Сити»)
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Но гол Ниасса не обеспечил бы «Халлу» победу, не проведи сумасшедший матч Якупович. Элдин сделал массу шикарных сэйвов и заслужил звание MVP встречи.
Хосе Саломон Рондон («Вест Бромвич Альбион»)
«Дрозды» забили один гол «Сток Сити», чего хватило для победы. Только вот
«Я на 200 процентов доволен Саломоном. Даже не забивая, он приносит гигантскую пользу команде», — уверен Тони Пулис.
Славен Билич («Вест Хэм Юнайтед»)
Команда хорвата исключительно правильно отреагировала на разгром в предыдущем туре от «Ман Сити» (0:4). В этом лондонцы собрались и захватили три очка из сложнейшей командировки — в гостях обыгран «Саутгемптон», 3:1. Неожиданная победа стала для банды Билича третьей в четырёх последних матчах.
Испания
Эсекьель Гарай («Валенсия»)
«Летучие мыши» на выходных сыграли отвратительно. Домашнее поражение 0:4 от «Эйбара» и лишь 16-е место в таблице. Надо ли пояснять, что Гарай сыграл, мягко говоря, не лучший свой матч? Ещё и желтую карточку схватил.
Хосе Хурадо, Фелипе Кайседо (оба — «Эспаньол»)
В игре с «Малагой» Хурадо из опорной зоны успешно начинал многие атаки «Эспаньола», а у Кайседо было всего 17 последних минут, чтобы их завершать. Эквадорец не забил, но и без его гола добыты три очка — 1:0.
Италия
Лучано Спаллетти («Рома»)
1 февраля римляне в Кубке помучились с «Чезеной», но Император Рима Франческо Тотти реализовал пенальти на 90-й минуте — 2:1. Вообще все сейчас обсуждают не эту рядовую игру, а возможный уход Спаллетти по окончании сезона. Кстати, основным кандидатом на пост тренера «Ромы» при таком раскладе итальянская пресса называет… Унаи Эмери.
Тони Шуньич, («Палермо»)
Шуньич поучаствовал в победе над «Кротоне» (1:0). Ну, а что, правда поучаствовал — целых три минуты сыграл.
Германия.
Стивен Цубер («Хоффенхайм»)
Швейцарец недавно продлил контракт с немецким клубом до 2020 года. И правильно отметил это событие — нет, не забил, но уже три матча подряд выходит в основе. Результативных баллов Цубер не набрал, зато отпахал 90 минут в классной игре с «Майнцем» — 4:0.
Франция
Унаи Эмери («ПСЖ»)
У испанского тренера всё
Маджид Уорис («Лорьян»), Марко Баша («Лилль»)
Клуб бывшего спартаковца одолел клуб бывшего «железнодорожника» — 1:0. Уорис и Баша не стали главными героями встречи, зато в этой роли выступил Жереми Алиадьер — 33-летний француз
Матьё Вальбуэна («Лион»)
В середине второго тайма гостевого матча с «Сент-Этьеном»
Не сыграли: Гёкхан Тёре («Вест Хэм Юнайтед»), Николас Пареха («Севилья»), Мацей Рыбусь («Лион»), Томаш Губочан, Лассана Диарра, Вильям Ванкёр (все — «Марсель»), Макси Лопес («Торино»), Кейсуке Хонда («Милан»), Баштуш («Лацио»), Эмир Спахич («Гамбург»).
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