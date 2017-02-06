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6 февраля 2017, 23:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Возрождение Ниасса, молчание Рондона. Экс-легионеры РФПЛ в Европе

Умар Ниасс забивает ещё одному топ-клубу АПЛ, Муса мучается в «Лестере», Эмери побеждает с «ПСЖ».

Англия <span class=error>Ахмед</span> <span class=error>Муса</span> (<span class=error>Лестер</span>) Очередной блёклый матч <span class=error>нигерийца</span> в Англии. Увеличить
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Англия

Ахмед Муса («Лестер»)
Очередной блёклый матч нигерийца в Англии. Против «МЮ» Муса бегал, бегал, бегал… По флангу, по флангу, по флангу… Но толку от этого было минимум. Неудивительно, что Раньери в перерыве заменил Ахмеда. А SkySports поставил бывшему «армейцу» печальную четвёрку по десятибалльной шкале.

Виллиан («Челси»)
Над «Арсеналом» почти не издевался — эта миссия была возложена на партнёров бразильца по команде. Однако 7 минут Виллиану Конте предоставил — полузащитник успел обнять Фабрегаса после его гола и чуток огорчиться мячу Жиру.

Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»)
Аргентинец отыграл 45 минут против «Лестера» не слишком удачно. Порой терял позицию, спорил с судьями — с другой стороны, первый тайм «МЮ» выиграл 2:0. Но на второй Рохо по решению Моуринью не вышел.

Элдин Якупович, Байе Умар Ниасс («Халл Сити»)
А у сенегальца-то жизнь налаживается! Если в «Эвертоне» над Ниассом смеялись, то в «Халле» начинают уважать. И, собственно, давать игровое время. Ниасс уже успел забить «МЮ», а теперь снял ещё один звёздный скальп — появившись со скамейки на 65-й минуте, экс-форвард «Локо» в концовке чётко реализовал момент и похоронил «Ливерпуль» — 2:0.

Но гол Ниасса не обеспечил бы «Халлу» победу, не проведи сумасшедший матч Якупович. Элдин сделал массу шикарных сэйвов и заслужил звание MVP встречи.

Хосе Саломон Рондон («Вест Бромвич Альбион»)
«Дрозды» забили один гол «Сток Сити», чего хватило для победы. Только вот экс-форвард «Зенита», сделав 14 декабря прошлого года хет-трик в игре с «Суонси», с тех пор не забивает уже девять матчей подряд.

«Я на 200 процентов доволен Саломоном. Даже не забивая, он приносит гигантскую пользу команде», — уверен Тони Пулис.

Славен Билич («Вест Хэм Юнайтед»)
Команда хорвата исключительно правильно отреагировала на разгром в предыдущем туре от «Ман Сити» (0:4). В этом лондонцы собрались и захватили три очка из сложнейшей командировки — в гостях обыгран «Саутгемптон», 3:1. Неожиданная победа стала для банды Билича третьей в четырёх последних матчах.

Испания

Эсекьель Гарай («Валенсия»)
«Летучие мыши» на выходных сыграли отвратительно. Домашнее поражение 0:4 от «Эйбара» и лишь 16-е место в таблице. Надо ли пояснять, что Гарай сыграл, мягко говоря, не лучший свой матч? Ещё и желтую карточку схватил.

Хосе Хурадо, Фелипе Кайседо (оба — «Эспаньол»)
В игре с «Малагой» Хурадо из опорной зоны успешно начинал многие атаки «Эспаньола», а у Кайседо было всего 17 последних минут, чтобы их завершать. Эквадорец не забил, но и без его гола добыты три очка — 1:0.

Италия

Лучано Спаллетти («Рома»)
1 февраля римляне в Кубке помучились с «Чезеной», но Император Рима Франческо Тотти реализовал пенальти на 90-й минуте — 2:1. Вообще все сейчас обсуждают не эту рядовую игру, а возможный уход Спаллетти по окончании сезона. Кстати, основным кандидатом на пост тренера «Ромы» при таком раскладе итальянская пресса называет… Унаи Эмери.

Тони Шуньич, («Палермо»)
Шуньич поучаствовал в победе над «Кротоне» (1:0). Ну, а что, правда поучаствовал — целых три минуты сыграл.
Германия.

Стивен Цубер («Хоффенхайм»)
Швейцарец недавно продлил контракт с немецким клубом до 2020 года. И правильно отметил это событие — нет, не забил, но уже три матча подряд выходит в основе. Результативных баллов Цубер не набрал, зато отпахал 90 минут в классной игре с «Майнцем» — 4:0.

Франция

Унаи Эмери («ПСЖ»)
У испанского тренера всё более-менее налаживается. «ПСЖ» в гостях, пусть и с трудом, обыграл «Дижон». Лишь на 81-й минуте Тиагу Силва выступил спасителем парижан, сделав счёт 2:1. Успел отличиться в самом конце и Кавани, но главное — «ПСЖ» вышел на второе место после неудачи «Ниццы». До первой позиции — единственной, которая интересует Эмери, — осталось три очка.

Маджид Уорис («Лорьян»), Марко Баша («Лилль»)
Клуб бывшего спартаковца одолел клуб бывшего «железнодорожника» — 1:0. Уорис и Баша не стали главными героями встречи, зато в этой роли выступил Жереми Алиадьер — 33-летний француз когда-то был в фаворе у Арсена Венгера в «Арсенале», а теперь пытается помочь на родине скромному «Лорьяну».

Матьё Вальбуэна («Лион»)
В середине второго тайма гостевого матча с «Сент-Этьеном» экс-динамовец заменил статусного новичка «Лиона» Депая. Но не смог толком изменить игру, которая у его команды совсем не получилась — поражение 0:2.

Не сыграли: Гёкхан Тёре («Вест Хэм Юнайтед»), Николас Пареха («Севилья»), Мацей Рыбусь («Лион»), Томаш Губочан, Лассана Диарра, Вильям Ванкёр (все — «Марсель»), Макси Лопес («Торино»), Кейсуке Хонда («Милан»), Баштуш («Лацио»), Эмир Спахич («Гамбург»).
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