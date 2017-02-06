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6 февраля 2017, 23:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Касерес проведёт переговоры с «Саутгемптоном», «Кристал Пэлас» и «Сандерлендом»

Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес может продолжить карьеру в АПЛ. 29-летний футболист вылетел в Англию, чтобы лично провести переговоры с несколькими клубами АПЛ, информирует Sky Sports.

Главным претендентом на уругвайца, по данным источника, является «Саутгемптон». Также в переходе Касереса заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Сандерленд».

Касерес является свободным агентом после окончания контракта с «Ювентусом» летом 2016 года. Этой зимой он мог перейти в «Трабзонспор» и «Милан», но в каждом из случаев трансфер срывался.

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