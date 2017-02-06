Касерес проведёт переговоры с «Саутгемптоном», «Кристал Пэлас» и «Сандерлендом»

Главным претендентом на уругвайца, по данным источника, является «Саутгемптон». Также в переходе Касереса заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Сандерленд».



Касерес является свободным агентом после окончания контракта с «Ювентусом» летом 2016 года. Этой зимой он мог перейти в «Трабзонспор» и «Милан», но в каждом из случаев трансфер срывался.