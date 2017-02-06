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6 февраля 2017, 22:24 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Игрок «Атырау» перешел в «Ворсклу»

Полузащитник Вячеслав Шарпар подписал контракт с «Ворсклой», в которой находился на просмотре.

Полузащитник Вячеслав <span class=error>Шарпар</span> подписал контракт с <span class=error>Ворсклой</span> в которой находился на просмотре. Увеличить
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Стороны подписали трудовое соглашение сроком на один год.

Напомним, последним клубом Шарпара был Атырау. Ранее игрок выступал за украинские «Волынь», «Металлист», «Металлург» Донецк, «Арсенал» Киев, «Десну», «Говерлу», «Ильичевец» и молдавский «Шериф».

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