Игрок «Атырау» перешел в «Ворсклу»
Полузащитник Вячеслав Шарпар подписал контракт с «Ворсклой», в которой находился на просмотре.
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Стороны подписали трудовое соглашение сроком на один год.
Напомним, последним клубом Шарпара был Атырау. Ранее игрок выступал за украинские «Волынь», «Металлист», «Металлург» Донецк, «Арсенал» Киев, «Десну», «Говерлу», «Ильичевец» и молдавский «Шериф».
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