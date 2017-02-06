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6 февраля 2017, 22:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руководство «Манчестер Сити» не планирует продавать Агуэро ближайшим летом

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, скорее всего, не покинет клуб ближайшим летом. Руководство «горожан» не намерено продавать аргентинского футболиста, информирует BBC.

Накануне Агуэро, не попавший в стартовый состав во втором матче АПЛ подряд, заявил, что «будет помогать команде», а следующим летом клуб примет решение о его дальнейшей судьбе.

Действующий контракт 28-летнего Агуэро с «Сити» рассчитан до лета 2019 года. В этом сезоне АПЛ форвард забил 11 мячей (три — с пенальти) в 18 матчах.

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