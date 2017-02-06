«Реал» заинтересовался голкипером «Тоттенхэма» Льорисом

Согласно информации источника, в «Реале» считают, что заполучить 30-летнего Льориса будет легче, чем голкипера «Челси» Тибо Куртуа или его коллегу Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед». При этом «Тоттенхэм» не так давно продлил контракт с Льорисом до 2022 года и не намерен расставаться с одним из лидеров команды.