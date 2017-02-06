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6 февраля 2017, 22:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» заинтересовался голкипером «Тоттенхэма» Льорисом

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис вошёл в сферу интересов «Реала». Мадридский клуб рассматривает возможность трансфера французского футболиста грядущим летом, информирует The Telegraph.

Согласно информации источника, в «Реале» считают, что заполучить 30-летнего Льориса будет легче, чем голкипера «Челси» Тибо Куртуа или его коллегу Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед». При этом «Тоттенхэм» не так давно продлил контракт с Льорисом до 2022 года и не намерен расставаться с одним из лидеров команды.

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