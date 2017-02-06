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6 февраля 2017, 22:53 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Диего Симеоне: «Барселона» готова к любому оппоненту

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне серьезно настраивает свою команду на ответный полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной». В первой встрече мадридцы дома проиграли со счетом 1:2.

— Можно говорить что угодно по поводу прогнозов, но важен только реальный счет, — цитирует A Bola Симеоне. — Я никогда не любил фантастику, предпочитаю реальность. Мы будем играть с сильным соперником, с лучшей в мире командой. «Барселона» готова к любому оппоненту. Каталонцы позволили ряду своих игроков отдохнуть, так что мы увидим сильнейший вариант состава. Меня же устроит только выход в финал.

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