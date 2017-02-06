Диего Симеоне: «Барселона» готова к любому оппоненту

— Можно говорить что угодно по поводу прогнозов, но важен только реальный счет, — цитирует A Bola Симеоне. — Я никогда не любил фантастику, предпочитаю реальность. Мы будем играть с сильным соперником, с лучшей в мире командой. «Барселона» готова к любому оппоненту. Каталонцы позволили ряду своих игроков отдохнуть, так что мы увидим сильнейший вариант состава. Меня же устроит только выход в финал.