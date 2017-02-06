Антонио Конте: Иногда мне крайне сложно сдерживать себя
Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что заслужил эмоционально праздновать голы своей команды за его терпение по ходу карьеры. На данный момент «Челси» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая ближайшего соперника на 9 очков.
— Думаю, я выкладываюсь в своей работе не на 100, а на 120−130 процентов, — цитирует сайт «Челси» Конте. — Думаю, я уделяю работе большую часть своего времени, вкладываю в нее свою страсть, эмоции и стараюсь передать это своим игрокам. Я темпераментно проживаю игру. И иногда в футболе, в очень важные моменты мне крайне сложно сдерживать себя. Важно разделить эти эмоции со своими игроками, с тренерским штабом и иногда с фанатами, потому что я считаю, что заслуживаю это за то терпение, которое я проявлял в каждый момент своей футбольной жизни.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter