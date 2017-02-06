Антонио Конте: Иногда мне крайне сложно сдерживать себя

— Думаю, я выкладываюсь в своей работе не на 100, а на 120−130 процентов, — цитирует сайт «Челси» Конте. — Думаю, я уделяю работе большую часть своего времени, вкладываю в нее свою страсть, эмоции и стараюсь передать это своим игрокам. Я темпераментно проживаю игру. И иногда в футболе, в очень важные моменты мне крайне сложно сдерживать себя. Важно разделить эти эмоции со своими игроками, с тренерским штабом и иногда с фанатами, потому что я считаю, что заслуживаю это за то терпение, которое я проявлял в каждый момент своей футбольной жизни.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Best part of <a href="https://twitter.com/hashtag/CHEvARS?src=hash">#CHEvARS</a> Antonio Conte celebrating like a boss <a href="https://t.co/UBCpf4S992">pic.twitter.com/UBCpf4S992</a></p>— William Troop (@worldsoccerguy) <a href="https://twitter.com/worldsoccerguy/status/827885338496466944">4 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>