Финал Кубка английской лиги «МЮ» — «Саутгемптон» рассудит Марринер
Финал Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» будет обслуживать бригада Андре Марринера, информирует Sky Sports.
Помогать Марринеру будут Ричард Уэст и Стюарт Барт, резервным арбитром назначен Кевин Френд.
Встреча состоится 26 февраля, в воскресенье, в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало запланировано на 19:30 мск.
46-летний Марринер работал на 18 матчах нынешнего сезона АПЛ, в которых показал 67 жёлтых карточек, а также удалил одного игрока и назначил четыре пенальти.
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