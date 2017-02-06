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6 февраля 2017, 21:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Финал Кубка английской лиги «МЮ» — «Саутгемптон» рассудит Марринер

Финал Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» будет обслуживать бригада Андре Марринера, информирует Sky Sports.

Помогать Марринеру будут Ричард Уэст и Стюарт Барт, резервным арбитром назначен Кевин Френд.

Встреча состоится 26 февраля, в воскресенье, в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало запланировано на 19:30 мск.

46-летний Марринер работал на 18 матчах нынешнего сезона АПЛ, в которых показал 67 жёлтых карточек, а также удалил одного игрока и назначил четыре пенальти.

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