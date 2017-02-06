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6 февраля 2017, 20:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Розарио Ло Белло: Риццоли трусливый и посредственный арбитр

Бывший итальянский арбитр Розарио Ло Белло раскритиковал своего коллегу Николу Риццоли за работу на матче чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» (1:0). Ранее представители «Интера» отмечали, что Риццоли допустил ошибку, не дав пробить миланцам два пенальти.

— Риццоли посредственный арбитр, — цитирует Itasportpress Ло Белло. — Все матчи с его участием полны ошибок, что только подтверждает его посредственность, хотя он судил много финалов. Я называю его «Дон Аббондио» — так называют трусов в итальянской литературе. Когда он совершил много ошибок в матче с участием «Ювентуса», в социальных сетях появилась его отредактированная фотография в форме туринцев.

5.02.2017 22:45 Зрители 14563 основной раунд: 23-й тур Juventus Stadium
Ювентус 1:0 Интер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Стефано Пиоли
Голы
45′ Хуан Куадрадо 7
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Алекс Сандру 12
74′ Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
46′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
23′ Миралем Пьянич 5
65′ Сами Хедира 6
80′ Штефан Лихтштайнер 26
Дани Алвес 23
64′ 71′ Хуан Куадрадо 7
Клаудио Маркизио 8
85′ Пауло Дибала 21
Даниэле Ругани 24
1 Самир Ханданович 90+4′
17 Гари Медель 43′
24 Джейсон Мурильо
25 Миранда
33 Данило Д`Амброзио
44 Иван Перишич 90+4′
9 Мауро Икарди
5 Роберто Гальярдини
87 Антонио Кандрева 58′ 7′
23 Эдер
6 Жоау Мариу 79′
8 Родриго Паласио
77 Марсело Брозович 58′
7 Жоффре Кондогбья
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
14 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
14 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
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Интер
Новости Матчи Состав Статистика
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