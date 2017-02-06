Розарио Ло Белло: Риццоли трусливый и посредственный арбитр
Бывший итальянский арбитр Розарио Ло Белло раскритиковал своего коллегу Николу Риццоли за работу на матче чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» (1:0). Ранее представители «Интера» отмечали, что Риццоли допустил ошибку, не дав пробить миланцам два пенальти.
— Риццоли посредственный арбитр, — цитирует Itasportpress Ло Белло. — Все матчи с его участием полны ошибок, что только подтверждает его посредственность, хотя он судил много финалов. Я называю его «Дон Аббондио» — так называют трусов в итальянской литературе. Когда он совершил много ошибок в матче с участием «Ювентуса», в социальных сетях появилась его отредактированная фотография в форме туринцев.
|5.02.2017 22:45
|Зрители 14563
|основной раунд: 23-й тур
|Juventus Stadium
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Стефано Пиоли
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|14
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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