Розарио Ло Белло: Риццоли трусливый и посредственный арбитр

— Риццоли посредственный арбитр, — цитирует Itasportpress Ло Белло. — Все матчи с его участием полны ошибок, что только подтверждает его посредственность, хотя он судил много финалов. Я называю его «Дон Аббондио» — так называют трусов в итальянской литературе. Когда он совершил много ошибок в матче с участием «Ювентуса», в социальных сетях появилась его отредактированная фотография в форме туринцев.