Икарди и Перишич дисквалифицированы на два матча
Игроки «Интера» Мауро Икарди и Иван Перишич решением спортивного суда Италии были дисквалифицированы на два матча, информирует Corriere dello Sport.
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Оба футболиста наказаны в связи с неспортивным поведением во время матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:1).
Главный арбитр встречи Никола Риццоли внес в послематчевый протокол заметку о том, что хорватский хавбек во время игры неоднократно оскорблял представителей судейской бригады, тогда как аргентинский форвард после финального свистка пнул мяч в направлении Риццоли.
|5.02.2017 22:45
|Зрители 14563
|основной раунд: 23-й тур
|Juventus Stadium
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Стефано Пиоли
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|14
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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