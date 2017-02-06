Икарди и Перишич дисквалифицированы на два матча

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Оба футболиста наказаны в связи с неспортивным поведением во время матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:1).

Главный арбитр встречи Никола Риццоли внес в послематчевый протокол заметку о том, что хорватский хавбек во время игры неоднократно оскорблял представителей судейской бригады, тогда как аргентинский форвард после финального свистка пнул мяч в направлении Риццоли.