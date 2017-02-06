Большой переполох в маленькой премьер-лиге. О трансферах и ситуации вокруг «Алтая»
Неожиданные события разворачиваются в казахстанском футболе. О них и трансферах
премьер-лиги рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Новость об исключении «Алтая» из состава участников
С одной стороны, все правильно — букве закона должны следовать все без исключения. А с другой, зачем было некоторым клубам обозначать свою позицию в отношении «Алтая». Это только усилило предположение о возможной заранее спланированной акции против «Алтая».
Как бы то ни было, ФФК отступать некуда, позади репутация организации. Хотя определенному давлению все же подвергнется.
Если же ФФК пойдет на попятную и вернет «Алтай» в КПЛ, это вызовет еще больший резонанс. Она попросту себя скомпрометирует. Поэтому в главном футбольном органе наверняка сделают все возможное, чтобы отстоять свое решение.
Вообще, нездоровая ситуация образовалась вокруг «Алтая». С тех пор как решили объединить «Восток» и «Спартак» команду из Семея преследуют неприятности — то снимут девять очков за долги перед легионерами, то их вернут. То теперь ее исключат из КПЛ, хотя вопреки регламенту ей в прошлом году разрешили играть в первой лиге, тогда как свое восхождение должна была начинать со второй лиги.
Иначе говоря, федерации изначально следовало держать одну линию, тогда бы ее никто не упрекнул в буквоедстве. А сейчас
Говоря о межсезонье, нельзя не отметить о назначении на пост главного тренера «Ордабасы» Алексея Петрушина, известного по работе в «Кайрате» и «Спартаке» из Семея. Достаточно квалифицированный специалист, умеющий в короткие сроки поставить игру. Не исключено, что при выборе кандидата на вакантный пост учитывалось мнение и некоторых ведущих футболистов, а именно капитана команды Самата Смакова. В свое время ветеран казахстанского футбола играл под руководством российского тренера в «Кайрате» и отмечал его как одного из лучших наставников, с которым приходилось
Словом, хорошего рулевого обрели южане. И, в скором времени, должны начать подписывать новых игроков. Из потенциальных новичков, находящихся на просмотре, можно выделить бывшего полузащитника «Актобе» Никиту Бочарова и словацкого защитника Томаша Косута.
«Кайсар» продолжает просматривать новых легионеров. На этот раз на просмотр приехали ивуарийский нападающий брестского «Динамо» Идрисса Куяте и бурундийский полузащитник французского «Кана» Саиди Нтибазонкиза. Ранее кызылординцы подписали контракты с 15 футболистами. Если вышеназванные футболисты устроят тренерский штаб, то число новых легионеров в «Кайсаре» возрастет до шести человек.
«Окжетпес» не стал подписывать азербайджанского футболиста Самира Масимова, прошедшего два сбора с синегорцами. Не будет в команде и немецкого нападающего с казахстанскими корнями Вадима Томаса. Логика кокшетаусцев понятна, если подписывать легионеров, то способных помочь клубу в предстоящем сезоне.
«Иртыш» просматривает
Завершили карьеру известные казахстанские футболисты Андрей Финонченко и Кайрат Нурдаулетов. Первый вошел в тренерский штаб «Шахтера», с которым начинал подготовку к сезону. А второй предыдущий сезон пропустил
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