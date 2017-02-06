Большой переполох в маленькой премьер-лиге. О трансферах и ситуации вокруг «Алтая»

Новость об исключении «Алтая» из состава участников премьер-лиги взбудоражила футбольную общественность. ФФК свое решение аргументировала отсутствием у команды из Семея собственного подразделения детско-юношеского и молодежного футбола, дублирующего состава и трехлетнего членства в региональной федерации.

С одной стороны, все правильно — букве закона должны следовать все без исключения. А с другой, зачем было некоторым клубам обозначать свою позицию в отношении «Алтая». Это только усилило предположение о возможной заранее спланированной акции против «Алтая».

Как бы то ни было, ФФК отступать некуда, позади репутация организации. Хотя определенному давлению все же подвергнется. Как-никак «Алтай» пользуется поддержкой одного из самых футбольных акимов Даниала Ахметова. Не зря руководство клуба заявило о своем намерении бороться до конца за место в премьер-лиге.

Если же ФФК пойдет на попятную и вернет «Алтай» в КПЛ, это вызовет еще больший резонанс. Она попросту себя скомпрометирует. Поэтому в главном футбольном органе наверняка сделают все возможное, чтобы отстоять свое решение.

Вообще, нездоровая ситуация образовалась вокруг «Алтая». С тех пор как решили объединить «Восток» и «Спартак» команду из Семея преследуют неприятности — то снимут девять очков за долги перед легионерами, то их вернут. То теперь ее исключат из КПЛ, хотя вопреки регламенту ей в прошлом году разрешили играть в первой лиге, тогда как свое восхождение должна была начинать со второй лиги.

Иначе говоря, федерации изначально следовало держать одну линию, тогда бы ее никто не упрекнул в буквоедстве. А сейчас из-за этого в выигрыше остается одноименный клуб из Тараза, откуда родом нынешний президент ФФК Сеильда Байшаков. Как известно, именно южане займут место «Алтая» в КПЛ. Конфликт интересов как бы налицо. Но решение принято и этим самым федерация поставила себя в непростое положение. Отныне любое ее решение будет скрупулезно обсуждаться болельщиками. Хочется надеяться, что такую принципиальную позицию ФФК проявит ко всем клубам, а не выборочно.

Говоря о межсезонье, нельзя не отметить о назначении на пост главного тренера «Ордабасы» Алексея Петрушина, известного по работе в «Кайрате» и «Спартаке» из Семея. Достаточно квалифицированный специалист, умеющий в короткие сроки поставить игру. Не исключено, что при выборе кандидата на вакантный пост учитывалось мнение и некоторых ведущих футболистов, а именно капитана команды Самата Смакова. В свое время ветеран казахстанского футбола играл под руководством российского тренера в «Кайрате» и отмечал его как одного из лучших наставников, с которым приходилось когда-либо работать.

Словом, хорошего рулевого обрели южане. И, в скором времени, должны начать подписывать новых игроков. Из потенциальных новичков, находящихся на просмотре, можно выделить бывшего полузащитника «Актобе» Никиту Бочарова и словацкого защитника Томаша Косута.

«Кайсар» продолжает просматривать новых легионеров. На этот раз на просмотр приехали ивуарийский нападающий брестского «Динамо» Идрисса Куяте и бурундийский полузащитник французского «Кана» Саиди Нтибазонкиза. Ранее кызылординцы подписали контракты с 15 футболистами. Если вышеназванные футболисты устроят тренерский штаб, то число новых легионеров в «Кайсаре» возрастет до шести человек.

«Окжетпес» не стал подписывать азербайджанского футболиста Самира Масимова, прошедшего два сбора с синегорцами. Не будет в команде и немецкого нападающего с казахстанскими корнями Вадима Томаса. Логика кокшетаусцев понятна, если подписывать легионеров, то способных помочь клубу в предстоящем сезоне.

«Иртыш» просматривает экс-полузащитника «Кайрата» Сито Риеру. Прошлый сезон 30-летний испанец провел в польском «Шленске». Ведущим футболистом не являлся, так как принял участие только в 11 играх и только в трех случаях выходил в основном составе. Поэтому не факт, что придется ко двору павлодарцам.