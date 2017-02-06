«Иртыш» проиграл «Нефтехимику», ведя в счете 2:0
Павлодарский «Иртыш» провел очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперником стал представитель ФНЛ ФК «Нефтехимик» из Нижнекамска.
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Тренерский штаб
Во второй половине Димитар Димитров выпустил в основном футболистов, находящихся на просмотре. В самом начале тайма иртышане удвоили преимущество, однако дальше забивали лишь соперники. Нижнекамцы ответили тремя забитыми мячами и одержали победу со счетом 3:2.
Заключительный матч в рамках второго сбора «Иртыш» проведет 8 февраля против самого титулованного клуба Македонии — «Вардара».
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