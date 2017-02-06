Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28681766/
6 февраля 2017, 19:57 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» проиграл «Нефтехимику», ведя в счете 2:0

Павлодарский «Иртыш» провел очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперником стал представитель ФНЛ ФК «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Павлодарский Иртыш провел очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперником стал представитель <span class=error>ФНЛ</span> ФК <span class=error>Нефтехимик</span> из Нижнекамска. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тренерский штаб бело-синих выставил два разных состава. В первом тайме сыграл номинально основной и «Иртыш» ушел на перерыв ведя в счете благодаря точному удару Жана Теодоро Собриньо, который был точен с одиннадцатиметровой отметки.

Во второй половине Димитар Димитров выпустил в основном футболистов, находящихся на просмотре. В самом начале тайма иртышане удвоили преимущество, однако дальше забивали лишь соперники. Нижнекамцы ответили тремя забитыми мячами и одержали победу со счетом 3:2.

Заключительный матч в рамках второго сбора «Иртыш» проведет 8 февраля против самого титулованного клуба Македонии — «Вардара».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
06 февраля

Пол Малиньяджи: «Головкин - больше, чем просто панчер»

Директор WBC сфотографировалась с Головкиным

СМИ считают, что Головкин не захочет драться с Юбэнком