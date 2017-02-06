«Иртыш» проиграл «Нефтехимику», ведя в счете 2:0

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Тренерский штаб бело-синих выставил два разных состава. В первом тайме сыграл номинально основной и «Иртыш» ушел на перерыв ведя в счете благодаря точному удару Жана Теодоро Собриньо, который был точен с одиннадцатиметровой отметки.



Во второй половине Димитар Димитров выпустил в основном футболистов, находящихся на просмотре. В самом начале тайма иртышане удвоили преимущество, однако дальше забивали лишь соперники. Нижнекамцы ответили тремя забитыми мячами и одержали победу со счетом 3:2.



Заключительный матч в рамках второго сбора «Иртыш» проведет 8 февраля против самого титулованного клуба Македонии — «Вардара».