«Монако» потерял из-за травм Каррильо и Бернарду Силву

Как сообщает AFP со ссылкой на главного тренера монегасков Леонарду Жардима, у аргентинца повреждение бедра. Он не сможет выйти на поле на протяжении десяти дней. Поэтому Каррильо пропустил последний матч с «Ниццей» (3:0). Также вряд ли сыграет с «Монпелье» полузащитник Бернарду Силва.

— Я не уверен в готовности Силвы, — отметил Жардим. — У него опух голеностоп. Не знаю, сможет ли он играть. У нас есть определенные проблемы, когда мы играем подряд много матчей в разных турнирах.