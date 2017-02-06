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6 февраля 2017, 19:42 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Монако» потерял из-за травм Каррильо и Бернарду Силву

Нападающий «Монако» Гвидо Каррильо пропустит предстоящий матч чемпионата Франции с «Монпелье».

Как сообщает AFP со ссылкой на главного тренера монегасков Леонарду Жардима, у аргентинца повреждение бедра. Он не сможет выйти на поле на протяжении десяти дней. Поэтому Каррильо пропустил последний матч с «Ниццей» (3:0). Также вряд ли сыграет с «Монпелье» полузащитник Бернарду Силва.

— Я не уверен в готовности Силвы, — отметил Жардим. — У него опух голеностоп. Не знаю, сможет ли он играть. У нас есть определенные проблемы, когда мы играем подряд много матчей в разных турнирах.

Монако
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