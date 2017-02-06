Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28681459/
6 февраля 2017, 19:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Защитник «Атлетико» Эрнандес может сесть в тюрьму на семь месяцев

Защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес может угодить за решетку из-за избиения своей девушки.

В пятницу француз был арестован и обвинен в домашнем насилии. Его девушка с побоями была доставлена в больницу. На игрока завели дело.

В понедельник состоялось судебное заседание. Эрнандес пытался найти общий язык с пострадавшей, однако прокурор попросил судью назначить футболисту меру наказания в виде семи месяцев тюрьмы. Суд пока не вынес решения.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Пике готов сыграть с «Атлетико», участие Иньесты и Бускетса — под вопросом

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о готовности защитника Херарда Пике и полузащитников Серхио Бускетса и Андреса Иньесты к ответному матчу ½ финала Кубка Испании с «Атлетико», который состоится 7 февраля.
Еще 7 новостей  Все новости
02 февраля

Скандал года. Фанаты выгнали украинского игрока из клуба

Супертрансфер "Зенита". Без преувеличения

Это не обрадует болельщиков "Спартака"