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6 февраля 2017, 19:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Спаллетти: Мой новый контракт зависит от результатов «Ромы» в этом сезоне

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти оценил силу «Ювентуса» и «Наполи», а также ответил на вопрос о своём будущем.

«Ювентус» выглядит мощно, они впереди других клубов Серии А по всем аспектам, но мы считаем, что вполне способны составить им конкуренцию. Мы знаем, что «Наполи» тоже силён, эти две команды заставляют нас побеждать в каждом матче, потому что в противном случае они тут же уйдут вперёд. Если мы находимся в такой компании, значит тоже являемся сильной командой.

Мой новый контракт зависит от наших результатов. Только после того, как сезон завершится, будут приниматься какие-либо решения, — цитирует Спаллетти Football Italia.

Сейчас римляне занимают третье место в Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на семь очков.

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