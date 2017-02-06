Спаллетти: Мой новый контракт зависит от результатов «Ромы» в этом сезоне

«Ювентус» выглядит мощно, они впереди других клубов Серии А по всем аспектам, но мы считаем, что вполне способны составить им конкуренцию. Мы знаем, что «Наполи» тоже силён, эти две команды заставляют нас побеждать в каждом матче, потому что в противном случае они тут же уйдут вперёд. Если мы находимся в такой компании, значит тоже являемся сильной командой.



Мой новый контракт зависит от наших результатов. Только после того, как сезон завершится, будут приниматься какие-либо решения, — цитирует Спаллетти Football Italia.

Сейчас римляне занимают третье место в Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на семь очков.