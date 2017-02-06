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6 февраля 2017, 19:20 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» уступил боснийскому клубу

6-го февраля алматинский «Кайрат» провел очередной товарищеский матч на УТС в Турции.

6-го февраля <span class=error>алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> провел очередной товарищеский матч на <span class=error>УТС</span> в Турции. Увеличить
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По задумке главного тренера нашей команды Кахабера Цхададзе, чтобы все игроки получили игровое время, было принято решение провести дополнительный товарищеский матч. Состоялся он 6-го февраля. Противостояла нам боснийская «Младост».

Алматинский клуб предстал перед соперником преимущественно молодым составом, многие игроки пока лишь только стучатся в дверь первой команды. Тем не менее, на поле вышли и футболисты, которые были завсегдатаями стартового состава — Владимир Плотников, Ермек Куантаев, Исаэль, Тимур Рудосельский и Бауыржан Турысбек. Ну и само собой Иво Иличевича, только перешедшего к нам, никак не поворачивался язык назвать основным игроком.

Стартовые минуты показали, что игра будет жесткой и бескомпромиссной — команды сразу постарались обозначить, что они постараются играть первым номером. Борьбу за мяч выиграл «Кайрат», который успел провести пару острых атак. «Младост» с этим, естественно, согласна не была и пыталась вернуть себе контроль игры. В какой-то момент у нее это получилось, однако Народная команда выстояла под натиском.

На 24-й минуте алматинский клуб должен был выходить вперед после блестящей атаки, но, к сожалению, удар головой у Турысбека получился не сильным, и мяч легко достался голкиперу соперника.

На 42-й минуте «Младост» получила возможность пробить пенальти — Горан Бркич был точен и забил, несмотря на то, что Олег Грубов разгадал замысел боснийца — 0:1.

С начала второго тайма «Кайрат» организовал хорошую атаку — после паса из глубины Мадияр Раимбек грудью скинул мяч Турысбеку, который пробил в одно касание. Мяч после удара нападающего пролетел не далеко от дальней штанги. Алматинский клуб пытался наращивать игровое преимущество, но боснийцы играли очень грубо, что мешало нашим игрокам.

«Кайрат» на 86-й минуте смог сравнять счет — пенальти реализовал Турысбек, пробивший в левый от себя угол и казалось матч завершится вничью, но гол Шишича позволил сопернику выйти победителем.

«Кайрат» — «Младост» 1:2 (0:1)
Голы: Турысбек 86 — Бркич 42, Шишич 92
Удаление: Гладченко 70
«Кайрат»: Плотников (Грубов 30, Покатилов 57), Куантаев, Мусаев, Рудосельский, Касым, Вороговский, Абикен (Донсу 60), Гладченко, Иличевич (Раимбек 46), Исаэль, Турысбек
6 февраля 2017. Турция, Белек.

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