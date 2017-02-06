«Манчестер Сити» не планирует продавать Агуэро

В начале сезона аргентинец продлил свой контракт с клубом до 2019 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Челси».

Игрок в последней раз выходил на поле в стартовом составе команды 21 января в матче против «Тоттенхэма» (2:2). После этого он дважды выходил на поле на несколько минут. Сам игрок после поединка с «Бернли» (2:1) подчеркнул, что хочет остаться в команде.

— Конечно, я хочу остаться, — заявил Агуэро. — В ближайшие месяцы я должен помочь клубу решить его задачи. После этого посмотрим, есть ли место в «Сити» для меня.