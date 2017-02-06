Пике готов сыграть с «Атлетико», участие Иньесты и Бускетса — под вопросом
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о готовности защитника Херарда Пике и полузащитников Серхио Бускетса и Андреса Иньесты к ответному матчу ½ финала Кубка Испании с «Атлетико», который состоится 7 февраля.
Первая встреча завершилась в пользу каталонцев (2:1).
«Иньесте и Бускетсу становится лучше с каждым днём, это позитивная новость для нас. Есть вероятность, что они сыграют завтра, но могут и пропустить матч. Что касается Пике, то ему тоже лучше, думаю он готов выйти на поле. Мы будем следить за его состоянием», — цитирует Энрике Goal.
Иньеста и Бускетс пропустили несколько последних матчей команды
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