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6 февраля 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пике готов сыграть с «Атлетико», участие Иньесты и Бускетса — под вопросом

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о готовности защитника Херарда Пике и полузащитников Серхио Бускетса и Андреса Иньесты к ответному матчу ½ финала Кубка Испании с «Атлетико», который состоится 7 февраля.

Первая встреча завершилась в пользу каталонцев (2:1).

«Иньесте и Бускетсу становится лучше с каждым днём, это позитивная новость для нас. Есть вероятность, что они сыграют завтра, но могут и пропустить матч. Что касается Пике, то ему тоже лучше, думаю он готов выйти на поле. Мы будем следить за его состоянием», — цитирует Энрике Goal.

Иньеста и Бускетс пропустили несколько последних матчей команды из-за травм икроножной мышцы и лодыжки соответственно, а Пике получил повреждение приводящей мышцы в прошедшем матче Примеры с «Атлетиком» (3:0).

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