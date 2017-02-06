Первая встреча завершилась в пользу каталонцев (2:1).



«Иньесте и Бускетсу становится лучше с каждым днём, это позитивная новость для нас. Есть вероятность, что они сыграют завтра, но могут и пропустить матч. Что касается Пике, то ему тоже лучше, думаю он готов выйти на поле. Мы будем следить за его состоянием», — цитирует Энрике Goal.



Иньеста и Бускетс пропустили несколько последних матчей команды из-за травм икроножной мышцы и лодыжки соответственно, а Пике получил повреждение приводящей мышцы в прошедшем матче Примеры с «Атлетиком» (3:0).