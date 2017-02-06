Канте: Игроки «Челси» не могут говорить, что близки к победе в АПЛ

После 24 туров синие идут первыми в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.



«Каждый сезон складывается по-разному. В этом сезоне многие команды претендуют на победу в чемпионате, и впереди нас ожидает много матчей. Мы не можем говорить, что близки к победе в АПЛ, мы просто должны биться в каждой игре.



Ничего не закончилось, многое может произойти. У нас была важная неделя. Мы набрали 4 очка в матчах с “Ливерпулем” и “Арсеналом”, одержав хорошую победу над “канонирами”, и добились хорошего результата», — цитирует Канте официальный сайт «Челси».