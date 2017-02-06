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6 февраля 2017, 17:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кейн: «Тоттенхэм» хочет оторваться от других команд и поддавливать «Челси»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 25-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (11 февраля).

«Это важная игра для нас. Мы хотим оторваться от “Ливерпуля”, и если мы обыграем их в следующем туре, то отрыв увеличится до семи очков. Мы хотим оторваться от других команд и давить на “Челси”, чтобы посмотреть, как они с этим справятся.

Конечно, нам хотелось бы догнать и обойти “Челси”, но оторваться от других команд тоже очень важно. Не знаю, можно ли догнать “Челси” — это зависит не только от нас. Все, что мы можем сделать, — это выигрывать матч за матчем», — цитирует Кейна Sky Sports.

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