ФИФА расширила трехлетнее отстранение генсека FFTL Сарменто до мирового уровня
Международная федерация футбола (ФИФА) расширила отстранение на три года генерального секретаря Федерации футбола Восточного Тимора (FFTL) Амандио де Араужо Сарменто до мирового уровня, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Ранее решение о трехлетнем отстранении спортивного чиновника принял дисциплинарный комитет Азиатской конфедерацией футбола (AFC).
Отмечается, что Сарменто был признан виновным в использовании поддельных документов относительно игроков, которые участвовали в матчах, но не имели на это право.
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