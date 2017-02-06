Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28680195/
6 февраля 2017, 17:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Массимо Моратти: Риццоли не был толерантным в матче с «Ювентусом»

Экс-президент «Интера» Массимо Моратти после матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» отметил, что остался недоволен работой арбитра встречи Николы Риццоли.

Рефери удалил нападающего миланской команды Ивана Перишича в конце матча за разговоры.

— Риццоли не был толерантным в этом матче, — приводит Football Italia слова Моратти. — Ничья была бы более справедливым результатом игры. Но команда Пиоли по-прежнему может выйти в Лигу чемпионов.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
02 февраля

Скандал года. Фанаты выгнали украинского игрока из клуба

Супертрансфер "Зенита". Без преувеличения

Это не обрадует болельщиков "Спартака"