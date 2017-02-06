Массимо Моратти: Риццоли не был толерантным в матче с «Ювентусом»
Экс-президент «Интера» Массимо Моратти после матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» отметил, что остался недоволен работой арбитра встречи Николы Риццоли.
Рефери удалил нападающего миланской команды Ивана Перишича в конце матча за разговоры.
— Риццоли не был толерантным в этом матче, — приводит Football Italia слова Моратти. — Ничья была бы более справедливым результатом игры. Но команда Пиоли
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