Бранислав Иванович: Укус Суареса? Может, расскажу об этом в автобиографии
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признался, что не злится на форварда «Барселоны» Луиса Суареса за укус во время матча четырехлетней давности между «Ливерпулем» и «Челси».
После этого инцидента уругвайский форвард мерсисайдцев был дисквалифицирован на 10 матчей.
— Вы один из тех, кого укусил Суарес. Не держите зла на него?
— Нет. Это футбол, это нормально. Все игроки хотят победить, во всем в мире много людей, особенно форвардов, которые делают все для того, чтобы забить гол — в том числе провоцируют соперников. После той игры мы с Луисом поговорили, он извинился передо мной, а я сказал, что не имею претензий к нему. Этот инцидент давно исчерпан, и я не хочу о нем говорить. Может, когда выпущу автобиографию, расскажу о той ситуации подробнее. Но не сейчас.
— На ваш взгляд, надо ли было наказывать Суареса?
— Наверное. Он же получил штраф и дисквалификацию. (Сергей ЦИММЕРМАН).
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