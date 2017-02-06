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6 февраля 2017, 17:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бранислав Иванович: Укус Суареса? Может, расскажу об этом в автобиографии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признался, что не злится на форварда «Барселоны» Луиса Суареса за укус во время матча четырехлетней давности между «Ливерпулем» и «Челси».

После этого инцидента уругвайский форвард мерсисайдцев был дисквалифицирован на 10 матчей.

— Вы один из тех, кого укусил Суарес. Не держите зла на него?

— Нет. Это футбол, это нормально. Все игроки хотят победить, во всем в мире много людей, особенно форвардов, которые делают все для того, чтобы забить гол — в том числе провоцируют соперников. После той игры мы с Луисом поговорили, он извинился передо мной, а я сказал, что не имею претензий к нему. Этот инцидент давно исчерпан, и я не хочу о нем говорить. Может, когда выпущу автобиографию, расскажу о той ситуации подробнее. Но не сейчас.

— На ваш взгляд, надо ли было наказывать Суареса?

— Наверное. Он же получил штраф и дисквалификацию. (Сергей ЦИММЕРМАН).

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