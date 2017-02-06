Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28680185/
6 февраля 2017, 17:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фанаты «Боруссии» Д напали на болельщиков «Лейпцига», и т. ч. на женщин и детей

Перед началом матча между дортмундской «Боруссией» и «РБ Лейпциг» (1:0) в 19-м туре чемпионата Германии произошли столкновения болельщиков.

Фанаты дортмундской команды в количестве от 350 до 400 человек пытались остановить автобус с футболистами гостей. Полиция остановила болельщиков, после чего они переключили своё внимание на поклонников «РБ Лейпциг», направлявшихся на стадион. Как пишет Deutsche Welle, фанаты «Боруссии» напали на гостевых болельщиков, в том числе на женщин и детей, забрасывая их бутылками и камнями.

Количество пострадавших болельщиков «Лейпцига» точно неизвестно, их не меньше 10. Среди пострадавших также числятся четыре представителя правоохранительных органов и полицейская собака. Полиция арестовала 28 фанатов «Боруссии».

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
РБ Лейпциг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России