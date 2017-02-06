Фанаты «Боруссии» Д напали на болельщиков «Лейпцига», и т. ч. на женщин и детей

Фанаты дортмундской команды в количестве от 350 до 400 человек пытались остановить автобус с футболистами гостей. Полиция остановила болельщиков, после чего они переключили своё внимание на поклонников «РБ Лейпциг», направлявшихся на стадион. Как пишет Deutsche Welle, фанаты «Боруссии» напали на гостевых болельщиков, в том числе на женщин и детей, забрасывая их бутылками и камнями.



Количество пострадавших болельщиков «Лейпцига» точно неизвестно, их не меньше 10. Среди пострадавших также числятся четыре представителя правоохранительных органов и полицейская собака. Полиция арестовала 28 фанатов «Боруссии».