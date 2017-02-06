Клуб Витселя и Каннаваро готовит 50 миллионов евро за хавбека «Лацио»

Согласно Tuttomercatoweb, китайский клуб, который находится в поисках усиления атакующей линии, готов выплатить за бразильца 50 миллионов евро. Тем не менее, источник отмечает, что римляне вряд ли согласятся на сделку до летнего трансферного окна.

Напомним, что этой зимой «Тяньцзинь Цюаньцзянь» приобрел у «Зенита» полузащитника Акселя Витселя, а возглавляет команду обладатель «Золотого мяча"-2006 Фабио Каннаваро.