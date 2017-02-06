59-ая годовщина авиакатастрофы «Манчестер Юнайтед» в Мюнхене

Рейс BE609 по маршруту Белград—Мюнхен—Манчестер, разбился после третьей попытки взлёта в аэропорту Мюнхена. На его борту находились игроки английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», а также несколько тренеров, болельщиков и журналистов. Из находившихся на его борту 44 человек погибли 23, 19 получили ранения. 7 игроков «Манчестер Юнайтед» погибли на месте, вот их имена: Джефф Бент, Эдди Колман, Роджер Берн, Марк Джонс, Дэвид Пигг, Томми Тейлор, Билли Уилан.

8-ой «малыш Басби» скончался в больнице от ранений — Дункан Эдвардс.

Арсенал- Юнайтед (1 февраля 1958 года).

Последняя игра «деток Басби» в Англии. Одна из самых впечатляющих побед этих молодых ребят. В упорной борьбе они одерживают гостевую победу со счетом 5−4 и спустя 5 дней, Великобритания погружается в шок оттого, что этой команды больше не существует.

Црвена Звезда — Юнайтед (5 февраля 1958 года).

Программка последнего матча легендарных «малышей Басби». Сыграв 5 февраля 1958 года в Белграде вничью 3−3, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Европейских Чемпионов, а на следующий день эта команда перестала существовать, разбившись в Мюнхене.

Выжившие игроки ФК «Манчестер Юнайтед»

— Джонни Берри (больше не играл в футбол, умер в 1994 году).

— Джеки Бланчфлауэр (больше не играл в футбол, умер в 1998 году).

— Бобби Чарльтон.

— Билл Фоулкс (умер в 2013 году).

— Гарри Грегг.

— Кенни Морганс (умер в 2012 году).

— Альберт Скэнлон (умер в 2009 году).

— Деннис Вайоллет (умер в 1999 году).

— Рэй Вуд (умер в 2002 году).

Тренерский штаб ФК «Манчестер Юнайтед»

Мэтт Басби, главный тренер (умер в 1994 году).